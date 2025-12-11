FacebookTwitterYoutubeInstagram
Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?

सेहत

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 

खासतौर से महिलाओं में आयरन की कमी की समस्या आम है, यही वजह है कि अक्सर महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन, शरीर में आयरन की कमी सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बनता है. आयरन शरीर के लिए ईंधन की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं को जीवनदान से लेकर रक्त की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है...

Abhay Sharma | Dec 11, 2025, 03:07 PM IST

1.आयरन 

आयरन 
1

मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल की आवश्यकता पड़ती है. शरीर में सही मात्रा में इसकी उपस्थिति जरूरी है. आयरन भी इसमें शामिल है. आइए जानते हैं, कितनी आयरन की होती है जरूरत...  

2.आयरन है शरीर का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम 

आयरन है शरीर का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम 
2

आयरन एक खनिज है, जिसे एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी कह सकते हैं. आयरन को लेकर यही धारणा है कि ये सिर्फ शरीर में रक्त की पूर्ति करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आयरन रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और सबसे जरूरी बात ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला खनिज है, जो फेफड़ों से लेकर मस्तिष्क और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार को सुचारू रूप से चलाता है. 

3.आयरन की कमी से हो सकती हैं ये दिक्कतें

आयरन की कमी से हो सकती हैं ये दिक्कतें
3

शरीर में आयरन की कमी से या इसके काम में किसी तरह की बाधा से कुछ अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं होती है और सिर्फ बेचैनी, चक्कर आना, बेजान त्वचा, कमजोरी महसूस होना, शरीर में कंपन पैदा होना, महिलाओं में मासिक धर्म प्रभावित होना, बालों का झड़ना और सिर में दर्द जैसी परेशानी देखी जाती है. 

4.शरीर के लिए कितना आयरन है जरूरी? 

शरीर के लिए कितना आयरन है जरूरी? 
4

मानव शरीर में पुरुषों के लिए रोजाना 10 एमजी आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 12 से 15 एमजी आयरन की जरूरत होती है. बच्चों को रोजाना कम से कम 7 एमजी आयरन की आवश्यकता होती है. कई बार देखा गया है कि लोग आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में रक्त की मात्रा नहीं बढ़ती है. इसका मुख्य कारण है सेवन का तरीका.

5.विटामिन सी की भूमिका

विटामिन सी की भूमिका
5

आयरन शरीर में तभी अच्छे से अवशोषित होता है, जब शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो. अगर आप आयरन से भरपूर चीजें खा रहे हैं, तो उसके साथ खट्टी चीजों का सेवन करें, जैसे नींबू, दही, अचार, संतरा, मौसमी और टमाटर. अगर आप आयरन की गोलियां का सेवन कर रहे हैं, तो उसे नींबू पानी के साथ लें.  फिर दवा लेने से आधे घंटे पहले नींबू पानी पी लें लेकिन ध्यान रखें कि आयरन की गोली के सेवन से 2 घंटे पहले तक कॉफी और चाय का सेवन न करें. ये आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती हैं. 

6.आयरन की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? 

आयरन की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? 
6

शरीर में आयरन की पूर्ति के लिए कद्दू के बीज, बाजरा, सोयाबीन, राजमा, टोफू, तिल और चना का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों के साथ भरपूर फाइबर और पानी लें। ये चीजें पेट में अपच और कब्ज की परेशानी कर सकती हैं. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

