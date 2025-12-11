Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 

5 . विटामिन सी की भूमिका

आयरन शरीर में तभी अच्छे से अवशोषित होता है, जब शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो. अगर आप आयरन से भरपूर चीजें खा रहे हैं, तो उसके साथ खट्टी चीजों का सेवन करें, जैसे नींबू, दही, अचार, संतरा, मौसमी और टमाटर. अगर आप आयरन की गोलियां का सेवन कर रहे हैं, तो उसे नींबू पानी के साथ लें. फिर दवा लेने से आधे घंटे पहले नींबू पानी पी लें लेकिन ध्यान रखें कि आयरन की गोली के सेवन से 2 घंटे पहले तक कॉफी और चाय का सेवन न करें. ये आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती हैं.