सेहत

Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद

Pomegranate Dadim: पहाड़ों में दाड़िम का इस्तेमाल फल के रूप में ही नहीं, बल्कि चटनी बनाकर भी किया जाता है. दाड़िम की चटनी स्वाद में चार चांद लगा देती है. पहाड़ी लोग अक्सर इसे मेहमानों के लिए परोसते हैं.

रईश खान | Sep 18, 2025, 07:44 PM IST

1.खट्टी-मिट्टी चटनी

1

पहाड़ों में मिलने वाली ताजा हवा ही नहीं, बल्कि वहां का खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. उत्तराखंड नेचुरल ब्यूटी और आर्गेनिक खेती के लिए मशहूर है. आज हम आपको पहाड़ों की एक ऐसी चटनी के बारे में बताने जा रहे हैं. जो खट्टे-मिट्ठे स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है.

2.क्या होता है 'दाड़िम'

2

दरअसल हम बात कर रहे हैं ‘दाड़िम’ की, जिसे छोटा अनार (Punica granatum) के नाम से भी जाना जाता है. पहाड़ों में उगने वाला यह फल आकार में छोटा होता है. इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है.

3.मेहमानों को परोसते हैं चटनी

3

पहाड़ों के लोग इसका इस्तेमाल फल के रूप में ही नहीं, बल्कि चटनी बनाकर भी किया जाता है. दाड़िम की चटनी स्वाद में चार चांद लगा देती है. पहाड़ी लोग अक्सर इसे मेहमानों के लिए परोसते हैं.

4.गर्म होती है तस्वीर

4

दाड़िम की चटनी की तासीर आमतौर पर गर्म मानी जाती है. इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा होता है. हालांकि, पहाड़ों पर तो गर्मियों में भी ठंडा मौसम रहता है. तभी लोग गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं.

5.कैसा बनाई जाती है दाड़िम की चटनी?

5

दाड़िम (Uttarakhand Pomegranate Dadim) की चटनी का स्वाद खट्टा-मीठा होता है. खाने में इसका स्वाद लाजवाब होता है. इसे सिलबट्टे पर पीसकर बनाया जाता है. जिससे की नेचुरलता बनी रहते है.

6.सेहत के लिए फायदेमंद

6

दाड़िम (अनार) में एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी मात्रा होती है, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. इतना ही नहीं इसमें पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं.

