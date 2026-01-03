Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

सेहत
Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 01:16 PM IST
1.इन देशों में सबसे महंगी मिलती हैं दवाएं
आज हम यहां जानेंगे उन 10 देशों के बारे में, जहां दवाइयां खरीदना सबसे ज्यादा महंगा है. यह रैंकिंग इस आधार पर है कि इन देशों में दवाओं की कीमतें वैश्विक औसत यानी ग्लोबल मीडियन के मुकाबले कितनी ज्यादा हैं.
2.क़तर (Qatar) - वैश्विक औसत से 78.9% ज्यादा
इस लिस्ट में छठे नंबर पर है क़तर, रिपोर्ट्स के मुताबिक क़तर में हेल्थकेयर और दवाइयों की लागत काफी ज्यादा है. यहां दवाओं की कीमतें वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) से लगभग 79% तक अधिक हैं.
3.डेनमार्क (Denmark) - वैश्विक औसत से 79.5% ज्यादा
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है डेनमार्क, यहां दवाइयों की कीमतें वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) की तुलना में लगभग 79.5% अधिक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यूरोप के कुछ हिस्सों में दवाओं के ऊंचे दामों को दर्शाता है.
4.इटली (Italy)- वैश्विक औसत से 90.4% ज्यादा
चौथे स्थान पर है इटली, जहां आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) की तुलना में करीब 90% तक महंगी हैं. बता दें कि यह कई अन्य देशों की तुलना में यहां दवाओं के ऊंचे दाम होने का संकेत देता है.
5.संयुक्त अरब अमीरात (UAE)- वैश्विक औसत से 122% ज्यादा
तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात, जहां दवाइयों की कीमतें वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) से 122% से भी ज्यादा हैं. इसी वजह से यह दवाओं के मामले में दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक माना जाता है.
6.जर्मनी (Germany)- वैश्विक औसत से 125.6% ज्यादा
दूसरे स्थान पर है जर्मनी, जहां दवाइयों की कीमतें लगातार काफी ज्यादा बनी रहती हैं. यहां दवाओं की लागत वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) की तुलना में 125% से भी अधिक है और यह सबसे महंगे देशों में शामिल होता है.
7.संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) - वैश्विक औसत से 306.8% ज्यादा
इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां दवाइयों की कीमतें वैश्विक औसत (ग्लोबल मीडियन) से तीन गुना से भी ज्यादा हैं, जिससे कई प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के मामले में यह दुनिया का सबसे महंगा देश माना जाता है.
