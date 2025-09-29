गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

3 . धनिया के बीज का पानी कैसे बनाएं

3

रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई जड़ी-बूटियाँ और मसाले आयुर्वेदिक नुस्खों और घरेलू नुस्खों में कारगर साबित होते हैं. ऐसा ही एक मसाला है धनिया. जी हाँ, आप सब्जियों और दालों में धनिया पाउडर ज़रूर डालते होंगे. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. चाहे आप हरे धनिये का इस्तेमाल करें या धनिये के बीज का सेवन करें या इसका पानी पिएं. कई अध्ययनों में पाया गया है कि धनिये का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. धनिये का पानी खासतौर पर गट हेल्थ यानी पेट और पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. आइए आपको बताते हैं कि धनिये के बीज का पानी पीने के क्या फायदे हैं और इसका सेवन कैसे करना चाहिए.

