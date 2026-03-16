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Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

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Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, जो तांबे की बोतल में पानी पीते हैं. भारत में तांबे की बोतलों का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तांबे की बोतल में रखा पानी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कुछ लोग कांच को बोतल में पानी पीने की सलाह देते हैं.

Abhay Sharma | Mar 16, 2026, 07:08 PM IST

1.तांबे और कांच की बोतल 

तांबे और कांच की बोतल 
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तांबे और कांच की बोतलें इस समय सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर सामने आई हैं, लेकिन सवाल यह है कि सेहत के लिए इनमें से कौन-सी बोतल ज्यादा बेहतर है. तांबे या कांच की बोतल में से कौन-सी आपके लिए सही है. कहते हैं कि तांबे की बोतल में रखा पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है. 

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2.नुकसान भी हैं

नुकसान भी हैं
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जब पानी को कुछ घंटों तक तांबे की बोतल में रखा जाता है, तो उसमें थोड़ी मात्रा में तांबा घुल सकता है. तांबा शरीर के लिए एक जरूरी खनिज है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र और इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है. बहुत ज्यादा तांबा मिला पानी पीने से पेट खराब होना, मतली या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. 

3.तांबे की बोतल को लेकर आम गलतफहमियां

तांबे की बोतल को लेकर आम गलतफहमियां
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कुछ लोग मानते हैं कि तांबे की बोतल में रखा पानी हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत नहीं हैं. एक और गलतफहमी यह है कि पानी हमेशा तांबे की बोतल में ही रखना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि पानी को तांबे की बोतल में सिर्फ कुछ घंटों या रातभर तक ही रखना सही रहता है. इससे शरीर में तांबे की मात्रा संतुलित रहती है और इसके फायदे भी मिल सकते हैं. 

4.कांच के बोतल में पानी पीने के फायदे

कांच के बोतल में पानी पीने के फायदे
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कांच की बोतल पानी पीने के लिए सुरक्षित मानी जाती है. यह पानी के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती और उसके स्वाद को भी नहीं बदलती. कांच गंध या दाग को भी नहीं सोखता, इसलिए पानी शुद्ध और ताजा रहता है. साथ ही कांच की बोतल साफ करना आसान होता है और इसे कई बार दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.   

 

TRENDING NOW

5.तांबा या कांच, सेहत के लिए कौन-सी बोतल बेहतर?

तांबा या कांच, सेहत के लिए कौन-सी बोतल बेहतर?
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तांबे की बोतल में हल्के एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं और इससे शरीर को जरूरी खनिज भी मिल सकते हैं. अगर इसका सही तरीके से और संतुलन में इस्तेमाल किया जाए, तो यह फायदेमंद हो सकती है. वहीं कांच की बोतल पूरी तरह सुरक्षित और न्यूट्रल मानी जाती है. इससे पानी का स्वाद, गंध और गुणवत्ता नहीं बदलती. इसलिए ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कांच की बोतल को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. तांबे की बोतल का इस्तेमाल कभी-कभी, कुछ घंटों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह साफ रखना चाहिए और इसमें खट्टे पेय पदार्थ नहीं रखने चाहिए. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है.

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