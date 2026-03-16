Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

5 . तांबा या कांच, सेहत के लिए कौन-सी बोतल बेहतर?

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तांबे की बोतल में हल्के एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं और इससे शरीर को जरूरी खनिज भी मिल सकते हैं. अगर इसका सही तरीके से और संतुलन में इस्तेमाल किया जाए, तो यह फायदेमंद हो सकती है. वहीं कांच की बोतल पूरी तरह सुरक्षित और न्यूट्रल मानी जाती है. इससे पानी का स्वाद, गंध और गुणवत्ता नहीं बदलती. इसलिए ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कांच की बोतल को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. तांबे की बोतल का इस्तेमाल कभी-कभी, कुछ घंटों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह साफ रखना चाहिए और इसमें खट्टे पेय पदार्थ नहीं रखने चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है.

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