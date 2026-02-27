कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

सेहत
Abhay Sharma | Feb 27, 2026, 09:35 PM IST
1.पहले जान लें कोलोरेक्टल कैंसर है क्या?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे कोलन या मलाशय का कैंसर भी कहा जाता है, यह बड़ी आंत की अंदरूनी परत में मौजूद छोटे, गैर-कैंसरकारी गांठों पॉलीप्स से शुरू होता है. यह मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. (Photo: AI Generated)
2.क्या है एक्सपर्ट का कहना?
जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr Saurabh Sethi के मुताबिक, शोध बताते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या पैकेट वाला खाना खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. एक बड़े अध्ययन के अनुसार, जो लोग ज्यादा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनमें आंत से जुड़ी समस्याओं का जोखिम ज्यादा होता है. Dr Sethi ने कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम करने के लिए 5 आसान उपाय अपनाने की सलाह दी है.. (Photo: AI Generated)
3.प्रोसेस्ड (डिब्बाबंद या पैकेट वाला) खाना कम करें
डॉ. सेठी के मुताबिक ज्यादा प्रोसेस्ड (डिब्बाबंद या पैकेट वाले) खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए, जैसे पैकेट वाली ब्रेड, मीठा दही, पैकेट वाले सीरियल, फ्लेवर वाली क्रीमर, बोतल वाली सॉस आदि. उन्होंने कहा खाने में छोटे-छोटे हेल्दी बदलाव करने से धीरे-धीरे बड़ी सेहतमंद सुधार हो सकता है. जैसे पैकेट वाले खाने की जगह ताजा और घर का बना खाना चुनें. (Photo: AI Generated)
4.फाइबर को प्राथमिकता दें
डॉ. सेठी कहते हैं कि रोज़ाना लगभग 25–38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए. फाइबर पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है और आंत (कोलन) को स्वस्थ रखता है. इसलिए डाइट में फाइबर को प्राथमिकता देनी चाहिए. (Photo: AI Generated)
5.मीठे पेय कम पिएं
डॉ. सेठी के अनुसार मीठे पेय (जैसे सॉफ्ट ड्रिंक या ज्यादा चीनी वाले जूस) से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और पेट में सूजन हो सकती है. इनकी जगह पानी, कॉफी और बिना चीनी की चाय बेहतर विकल्प हैं. (Photo: AI Generated)
6.कम चीज़ों वाली सामग्री चुनें
डॉ. सेठी कहते हैं कि अगर किसी खाने के पैकेट पर बहुत ज्यादा और कठिन नाम वाली सामग्री लिखी हो, तो वह ज्यादा प्रोसेस्ड खाना हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जो सादा और प्राकृतिक लगे. (Photo: AI Generated)
7.इन लक्षणों पर दें ध्यान
कोलोरेक्टल कैंसर के कुछ सामान्य लक्षणों में बार-बार पेट साफ होने की आदत में बदलाव, मल में खून आना, बिना कारण वजन कम होना, लंबे समय तक पेट दर्द रहना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना शामिल हैं. इन्हें नजरअंदाज न करें. एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये लक्षण लगातार रहें, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए. (Photo: AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.