कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

3 . प्रोसेस्ड (डिब्बाबंद या पैकेट वाला) खाना कम करें

डॉ. सेठी के मुताबिक ज्यादा प्रोसेस्ड (डिब्बाबंद या पैकेट वाले) खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए, जैसे पैकेट वाली ब्रेड, मीठा दही, पैकेट वाले सीरियल, फ्लेवर वाली क्रीमर, बोतल वाली सॉस आदि. उन्होंने कहा खाने में छोटे-छोटे हेल्दी बदलाव करने से धीरे-धीरे बड़ी सेहतमंद सुधार हो सकता है. जैसे पैकेट वाले खाने की जगह ताजा और घर का बना खाना चुनें. (Photo: AI Generated)