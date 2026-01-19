Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

सेहत
नितिन शर्मा | Jan 19, 2026, 01:31 PM IST
1.डायबिटीज और मोटापे का खतरा
हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग जमकर फास्ट फूड का सेवन करते हैं. उनमें ज्यादातर लोगों पर टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है. ये रिसर्च चेन्नई के कई इलाकों में की गई थी और इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं.
2.रिसर्च में किया गया दावा
रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों के घर के 400 मीटर के दायरे में मोमोज और चाऊमीन जैसी फास्ट फूड की दुकानें होती हैं, वहां रहने वाले लोग बार-बार बाहर का खाना खाने लगते हैं. घर के पौष्टिक भोजन का सेवन धीरे-धीरे कम होने लगता है. लगातार बाहर का खाना खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ता है और ब्लड शुगर का लेवल असंतुलित हो जाता है. यही कारण है कि टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.
3.इस वजह से शरीर में जन्म लेती हैं बीमारियां
मोमोज और चाऊमीन की बात करें तो ये खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनमें बड़े पैमाने पर मैदा, रिफाइंड ऑयल और ज्यादा नमक होता है. मैदा ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है, जिससे शरीर को इंसुलिन की जरूरत बढ़ जाती है. अगर शरीर बार-बार ज्यादा इंसुलिन का सामना करता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और यही डायबिटीज की शुरुआत हो सकती है. इसके अलावा, ज्यादा तेल और नमक का सेवन दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी बढ़ाता है.
4.स्कूल कॉलेज के बच्चों में बढ़ रहा है खतरा
यह समस्या सिर्फ वयस्कों तक ही सीमित नहीं है. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि स्कूल-कॉलेज के आसपास फास्ट फूड स्टॉल होने से बच्चों और युवाओं में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है. आज के बच्चे हर दूसरे दिन मोमोज और चाऊमीन खा रहे हैं. इससे उनका शरीर जल्दी कैलोरी लेने लगता है, वजन बढ़ता है, और ब्लड शुगर लेवल असंतुलित होता है. कम उम्र में ही बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा पैदा हो रहा है.
5.तला भूना खाने से बढ़ता है वजन
फास्ट फूड का लगातार सेवन करने से न सिर्फ वजन और ब्लड शुगर प्रभावित होते हैं, बल्कि इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. तला भूना और नमकीन खाने से शरीर में ऊर्जा का असंतुलन होता है, जिससे बच्चे और युवा जल्दी थकते हैं, उनकी एकाग्रता कम होती है, और उन्हें नींद की कमी भी महसूस होती है. यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने फास्ट फूड को केवल पेट भरने वाली चीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे के रूप में बताया है.
6.चाइनीज फूड्स भी इनका खतरा
लेकिन इससे बचाव संभव है. सबसे जरूरी है कि हम अपने खाने की आदतों में संतुलन बनाएं. मोमोज, चाऊमीन और बर्गर जैसी चीजें महीने में सिर्फ एक या दो बार ही खाएं. घर का ताजा और पौष्टिक खाना खाने की आदत डालें, जिसमें दाल, सब्जी, चावल, रोटी और फल शामिल हों. रोजाना कम से कम तीस मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें. इससे शरीर की कैलोरी बर्न होगी और ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा. इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी भी शरीर में मोटापे और डायबिटीज का कारण बन सकती है.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
