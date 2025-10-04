FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

चिया सीड्स, जिन्हें अक्सर "सुपरफूड" कहा जाता है, दुनिया भर में हेल्दी डाइट के रूप में मशहूर हो गया है. स्वस्थ रहने के लिए लोग इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चिया सीड्स कुछ लोगों के लिए फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

नितिन शर्मा | Oct 04, 2025, 02:54 PM IST

चिया सीड्स में होते हैं पोषक तत्व

चिया सीड्स में होते हैं पोषक तत्व
1

फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और खनिजों से भरपूर, चिया सीड्स वज़न कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है. हालांकि, पोषण विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये छोटे-छोटे बीज हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं. कुछ मामलों में, इनके सेवन से इतनी गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं कि चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है.

इन लोगों को चिया सीड्स खाने से रहने चाहिए सावधान

इन लोगों को चिया सीड्स खाने से रहने चाहिए सावधान
2

चिकित्सा विशेषज्ञ चार प्रकार के लोगों की पहचान करते हैं जिन्हें चिया सीड्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए, या पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए. जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाएँ या उच्च रक्तचाप की दवाएँ ले रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से जोखिम होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, "चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है, जो रक्त को और पतला कर सकती है." अगर इन्हें निर्धारित दवाओं के साथ लिया जाए, तो इससे अत्यधिक रक्तस्राव या रक्तचाप में खतरनाक गिरावट हो सकती है.

एलर्जी

एलर्जी
3

जिन लोगों को बीजों या मेवों से एलर्जी है, उन्हें भी चिया सीड्स का सेवन न करने की सलाह दी जाती है. इसके दुष्प्रभाव त्वचा पर चकत्ते, खुजली या यहाँ तक कि साँस लेने में तकलीफ के रूप में सामने आ सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार इनके संपर्क में रहने से ये एलर्जी और भी बदतर हो सकती है.

कब्ज और पेट दर्द

कब्ज और पेट दर्द
4

चिया सीड्स अपने उच्च फाइबर सामग्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों में ये पेट फूलना, कब्ज या पेट दर्द का कारण बन सकते हैं. डॉक्टर जठरांत्र संबंधी समस्याओं के इतिहास वाले लोगों को इनका सेवन कम मात्रा में करने या परहेज करने की सलाह देते हैं.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं
5

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को सलाह दी जाती है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आहार में चिया सीड्स शामिल न करें. इन चरणों के दौरान पोषण संबंधी ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, और बिना किसी मार्गदर्शन के नए खाद्य पदार्थों को शामिल करने से अप्रत्याशित जोखिम हो सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

Read More

