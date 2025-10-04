Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

2 . इन लोगों को चिया सीड्स खाने से रहने चाहिए सावधान

2

चिकित्सा विशेषज्ञ चार प्रकार के लोगों की पहचान करते हैं जिन्हें चिया सीड्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए, या पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए. जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाएँ या उच्च रक्तचाप की दवाएँ ले रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से जोखिम होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, "चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है, जो रक्त को और पतला कर सकती है." अगर इन्हें निर्धारित दवाओं के साथ लिया जाए, तो इससे अत्यधिक रक्तस्राव या रक्तचाप में खतरनाक गिरावट हो सकती है.