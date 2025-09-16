सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

4 . कलौंजी के बीज

4

कलौंजी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्कैल्प के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं. इनका पेस्ट बनाकर या तेल के रूप में बालों पर लगाने से सफेद बालों पर असर दिख सकता है.