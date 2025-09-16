सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी
सेहत
सुमित तिवारी | Sep 16, 2025, 09:52 PM IST
1.अलसी के बीज
ये फैटी एसिड, विटामिन ई और बायोटिन से भरपूर असली के सीड जो कि मेलेनिन के उत्पादन में परिपक्क होते हैं. ये बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं.
2.चिया सीड्स
चिया सीड्स भी ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन और फाइबर के गुण भी पाए जाते हैं. ये बालों की जड़ों को मजबूत करने और उन्हें पोषण देने में सहायक होते हैं.
3.कद्दू के बीज
कद्दू के बीज जिंक, कॉपर और विटामिन का सबसे बढ़िया स्त्रोत होता है. ये बालों को झड़ने से रोकते हैं व उनको मजबूती प्रदान करते हैं.
4.कलौंजी के बीज
कलौंजी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्कैल्प के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं. इनका पेस्ट बनाकर या तेल के रूप में बालों पर लगाने से सफेद बालों पर असर दिख सकता है.
5.सूरजमुखी के बीच
ये विटामिन ई और अन्य खनिजों से भरपूर होते हैं, जो स्कैल्प को पोषण देते हैं. ये बालों को भी मजबूत बनाते हैं और उन्हें जल्दी सफेद होने बचाते हैं.