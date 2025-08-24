ये छोटी-छोटी हरी पत्तियां चबाकर रोज सुबह खा लें, डायबिटीज में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर होने लगेगा कम

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं
ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'
Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला
Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त
Radha Ashtami 2025: 30 या 31 जानें अगस्त में किस दिन पड़ रहा है राधा अष्टमी व्रत? यहां जानें सटीक तारीख और पूजा विधि
Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'
सेहत
ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 07:21 AM IST
1.इसके पत्ते, छाल और बीज सब में होता है आयुर्वेदिक गुण
नीम एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हज़ारों सालों से बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है. इसके पत्ते, छाल और बीज कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं. नीम के पत्तों में फ्लेवोनोइड्स, सैपोनिन और टैनिन जैसे कई महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण दिखाते हैं. इसके अलावा, नीम के पत्तों में विभिन्न विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.
2.नीम के पत्तों में एंटीडायबिटिक गुण होते हैं
विशेषज्ञों ने बताया कि नीम के पत्तों में एंटीडायबिटिक गुण होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, नीम के पत्तों में कड़वा रस होता है, जो शरीर में मीठे रस यानी ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है.
3.नीम के पत्ते इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं
यह पत्ता डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है. नीम के पत्तों में कुछ विशेष यौगिक भी होते हैं, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. इस पत्ते में सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो डायबिटीज से होने वाली जटिलताओं को कम कर सकते हैं.
4. रोज़ाना 5-10 नीम के पत्ते खाएं
डायबिटीज के रोगियों को रोज़ाना 5-10 नीम के पत्ते खाने से लाभ हो सकता है, लेकिन इन पत्तों को दवा या इंसुलिन की खुराक का विकल्प नहीं माना जा सकता. आप इन पत्तों का इस्तेमाल सिर्फ़ पूरक के तौर पर कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
5.नीम के पत्ते खाने से पहले...
जिन डायबिटीज रोगियों के ब्लड शुगर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है, उन्हें नीम के पत्तों का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए. गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नीम के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं.