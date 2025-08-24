ये छोटी-छोटी हरी पत्तियां चबाकर रोज सुबह खा लें, डायबिटीज में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर होने लगेगा कम

1 . इसके पत्ते, छाल और बीज सब में होता है आयुर्वेदिक गुण

नीम एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हज़ारों सालों से बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है. इसके पत्ते, छाल और बीज कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं. नीम के पत्तों में फ्लेवोनोइड्स, सैपोनिन और टैनिन जैसे कई महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण दिखाते हैं. इसके अलावा, नीम के पत्तों में विभिन्न विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.

