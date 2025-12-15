Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी | गोवा अग्निकांडः आज देर रात तक भारत पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स
सेहत
Abhay Sharma | Dec 15, 2025, 05:44 PM IST
1.डॉक्टर ने बताई 3 बड़ी वजह
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, इंदौर के डॉ. विकास सिंह (यूरोलॉजिस्ट, जेनिटो-यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन) ने बताया कि सर्दियों में बार-बार पेशाब लगना एक आम और सामान्य अनुभव है, इसके पीछे शरीर की कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएँ जिम्मेदार होती हैं.
2.पहला कारण: रक्त नलिकाओं का सिकुड़ना
डॉ. विकास सिंह बताते हैं, इसका सबसे पहला कारण है ठंड के कारण रक्त नलिकाओं का सिकुड़ना. दरअसल, ठंड के मौसम में शरीर अपनी गर्मी बनाए रखने के लिए त्वचा और हाथ-पैरों की रक्त नलिकाओं को संकुचित कर देता है. इस स्थिति में खून का प्रवाह शरीर के अंदरूनी अंगों, खासकर किडनी की ओर बढ़ जाता है. ऐसे में जब किडनी में ज्यादा खून पहुंचता है, तो वे ज्यादा मात्रा में मूत्र बनाती हैं, जिससे पेशाब बार-बार आता है.
3.दूसरा कारण: पसीना कम आना
दूसरा कारण है पसीना कम आना. दरअसल, गर्मियों में शरीर पसीने के जरिए काफी पानी बाहर निकाल देता है, लेकिन सर्दियों में पसीना बहुत कम आता है. इस स्थिति में अतिरिक्त पानी पसीने के रूप में नहीं निकल पाता है, जिसे शरीर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है.
4.तीसरा कारण: मूत्राशय की संवेदनशीलता का बढ़ना
डॉ. विकास सिंह बताते हैं कि, इसके पीछे एक और कारण जिम्मेदार होता है वो है ठंड में मूत्राशय की संवेदनशीलता का बढ़ना. एक्सपर्ट के मुताबिक ठंड में मूत्राशय की संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है, जिससे थोड़ा सा मूत्र भरने पर ही पेशाब की इच्छा महसूस होने लगती है.
5.जान लें ये जरूरी बात
डॉ. विकास सिंह बताते हैं कि आखिर में हर किसी के लिए यह समझना जरूरी है कि सर्दियों में बार-बार पेशाब आना आमतौर पर सामान्य है. लेकिन, इसके साथ अगर जलन, दर्द, बुखार या बहुत ज्यादा बार पेशाब आने जैसी समस्या हो रही है तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
