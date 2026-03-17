Body Signals: पैरों में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन... कहीं शरीर की अंदरूनी परेशानी के लक्षण तो नहीं?

7 . फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है?

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फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द कम नहीं करती, बल्कि यह नसों की मूवमेंट सुधारती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ाती है, सही मूवमेंट और कंट्रोल सिखाती है. इन समस्याओं से बचना है तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद फिजियोथेरेपी करा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

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