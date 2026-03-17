Body Signals: पैरों में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन... कहीं शरीर की अंदरूनी परेशानी के लक्षण तो नहीं?

सेहत
Abhay Sharma | Mar 17, 2026, 05:49 PM IST
1.जलन (Burning Sensation)
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह अक्सर नसों में दबाव या जलन का संकेत होता है. आमतौर पर ज्यादा देर बैठने, रीढ़ में जकड़न या पैरों पर गलत दबाव पड़ने से ऐसा हो सकता है. अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
2.झनझनाहट (Tingling)
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह नसों के सिग्नल में गड़बड़ी का संकेत है. जब नस दबती या प्रभावित होती है, या शरीर की मूवमेंट कम होती है, तब ऐसा महसूस होता है.
3.सुन्नपन (Numbness)
इसके अलावा सुन्नपन नसों या खून के प्रवाह में कमी का संकेत हो सकता है. अगर बार-बार हो या बढ़ता जाए, खासकर पैरों में, तो इसे नजरअंदाज न करें. इस स्थिति में तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाएं.
4.पीले नाखून (Yellow Nails)
यह लंबे समय से खराब ब्लड सर्कुलेशन या फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. अक्सर कम मूवमेंट और कमजोर ब्लड फ्लो से जुड़ा होता है. अगर आपको ये लक्षण दिखें तो इसे नजरअंदाज न करें.
5.सूजन या भारीपन (Swelling / Heaviness)
यह खून या लिम्फ फ्लो सही से वापस न आने का संकेत है. ज्यादा देर खड़े रहने, यात्रा करने या कम चलने-फिरने से होता है. अगर समस्या ज्यादा दिनों तक लंबे समय तक बनी रहे तो नजरअंदाज न करें.
6.नसों में जलन या अजीब अहसास (Nerve Irritation)
इसके अलावा अगर बिजली जैसा झटका, चुभन या रेंगने जैसा महसूस हो, तो यह नसों की समस्या हो सकती है, न कि मांसपेशियों की. इस स्थिति में हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना जरूरी है.
7.फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है?
फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द कम नहीं करती, बल्कि यह नसों की मूवमेंट सुधारती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ाती है, सही मूवमेंट और कंट्रोल सिखाती है. इन समस्याओं से बचना है तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद फिजियोथेरेपी करा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.