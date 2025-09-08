Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

2 . खुद भी कराते रहना चाहिए जांच

महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्हें खुद परीक्षण कराते रहना चाहिए. जिसमें न केवल स्तन में गांठ, बल्कि अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए. ज़्यादातर महिलाओं को स्तन कैंसर का पता देर से चलता है क्योंकि वे गांठ के अलावा कुछ अन्य लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं. आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं जिनसे स्तन कैंसर की शुरुआती अवस्था का पता लगाया जा सकता है.