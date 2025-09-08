FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

स्तन कैंसर के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है. हालांकि, महिलाएं ट्यूमर के अलावा स्तन कैंसर के अन्य लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं. आज हम आपको बताते हैं कि ट्यूमर के अलावा स्तन कैंसर के और क्या लक्षण होते हैं.

नितिन शर्मा | Sep 08, 2025, 01:58 PM IST

भारत में 40 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. स्तन कैंसर में स्तन कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और उनकी संख्या स्वस्थ कोशिकाओं से ज्यादा हो जाती है. जिससे ट्यूमर बनने लगता है. हालांकि, स्तन कैंसर का शुरुआती दौर में पता चल जाए तो इसे जानलेवा बनने से रोका जा सकता है.

महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्हें खुद परीक्षण कराते रहना चाहिए. जिसमें न केवल स्तन में गांठ, बल्कि अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए. ज़्यादातर महिलाओं को स्तन कैंसर का पता देर से चलता है क्योंकि वे गांठ के अलावा कुछ अन्य लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं. आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं जिनसे स्तन कैंसर की शुरुआती अवस्था का पता लगाया जा सकता है.

निप्पल से डिस्चार्ज होना सामान्य माना जाता है, लेकिन यह कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. निप्पल से डिस्चार्ज किसी संक्रमण या हार्मोनल बदलाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है या निप्पल से लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, या तरल पदार्थ खून जैसा या गाढ़ा है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें.

इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर स्तन की त्वचा में बदलाव लाता है. इस स्थिति में त्वचा संतरे जैसी दिखने लगती है. इसीलिए इसमें गड्ढे दिखाई देते हैं. अगर आपको स्तन की त्वचा में कोई भी बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

आमतौर पर एक स्तन का आकार दूसरे से अलग होता है. ऐसा हार्मोनल बदलाव, उम्र बढ़ने और गर्भावस्था के कारण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा बदलाव अचानक और असामान्य हो, तो यह कैंसर जैसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. क्योंकि ट्यूमर के कारण भी स्तन का आकार बदल सकता है. 

अगर कॉलरबोन या बगल में लिम्फ नोड्स हैं, तो वह हिस्सा सूजा हुआ दिखाई देता है. अगर स्तन के आसपास के अंगों में सूजन दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित निदान करवाएं. यह सूजन कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने के कारण भी हो सकती है.

मासिक धर्म के दौरान या उससे पहले स्तनों में दर्द होना कैंसर का लक्षण हो सकता है. इसके अलावा, अगर स्तन की त्वचा लाल हो जाए या उसमें सूजन आ जाए, तो यह भी कैंसर का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

