Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

सेहत
ऋतु सिंह | Sep 14, 2025, 11:52 AM IST
1.क्या होता है ब्रेन ट्यूमर
ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के भीतर कोशिकाओं का एक असामान्य समूह है जो सौम्य (कैंसर रहित) या घातक हो सकता है. मस्तिष्क में बनने वाले सभी ट्यूमर तेज़ी से या व्यापक रूप से आक्रामक नहीं होते; हालाँकि, खोपड़ी के भीतर की तंग जगहों को देखते हुए, एक छोटा सा ट्यूमर भी मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा डाल सकता है. इसलिए, बेहतर परिणाम के लिए शीघ्र निदान और उपचार आवश्यक है.
2.किसी भी उम्र में हो सकता है ब्रेन ट्यूमर
ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ कारक इसके होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, विकिरण जोखिम या कैंसर का पारिवारिक इतिहास. लेकिन दुख की बात है कि चेतावनी के संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं और इन्हें माइग्रेन या तनाव जैसी कम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में गलत समझा जाता है. इसलिए जागरूकता बढ़ाना जीवन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है.
3.समय पर बीमारी पकड़ आने पर इलाज संभव है
स्मृति और दृष्टि से लेकर गति और भावनाओं तक, मस्तिष्क हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है. कोई भी अनियमित वृद्धि इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है. मरीज़ अक्सर तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि लक्षण गंभीर न हो जाएं, लेकिन बीमारी का जल्द पता चलने पर इलाज के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है. यहां ब्रेन ट्यूमर के सात चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:
4.लगातार सिरदर्द
नियमित सिरदर्द, विशेषकर सुबह के समय या शारीरिक गतिविधि के दौरान, खोपड़ी में असामान्य दबाव का संकेत हो सकता है.
5.बेहोशी या दौरा
किसी वयस्क में किसी भी नए या अस्पष्टीकृत बेहोशी या दौरे को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए. तत्काल चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक है.
6.देखने या सुनने में दिक्कत
जब ट्यूमर मस्तिष्क की कुछ नसों या भागों पर दबाव डालता है, तो इससे धुंधलापन या दोहरी दृष्टि, एक या दोनों कानों में दृष्टि और सुनने की क्षमता में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं.
7.बोलने या याद रखने में कठिनाई
शब्दों को खोजने में कठिनाई, सुनने और समझने में कठिनाई, तथा स्मृति हानि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.
8.संतुलन और समन्वय में परिवर्तन
अस्पष्टीकृत चक्कर आना, संतुलन की समस्या या भद्दापन इस बात का संकेत हो सकता है कि सेरिबैलम (मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो गति का समन्वय करता है) में ट्यूमर इसका कारण है.
9.बेवजह उल्टियां होना
जठरांत्र संबंधी समस्याओं से स्वतंत्र मतली और उल्टी हाइड्रोसिफ़लस से जुड़ी होती है.
10.चिड़चिड़ापन, अवसाद या व्यवहार में परिवर्तन
अचानक चिड़चिड़ापन, अवसाद या व्यवहार में परिवर्तन मस्तिष्क में मनोदशा केंद्रों के नियंत्रण को प्रभावित करने वाले ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
