FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क 

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Mouth Ulcer Remedies: मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय, इन चीजों को खाने से मिलेगा आराम

EPFO Rules on Interest: क्या नौकरी छूटने के बाद भी PF Account में मिलेगा ब्याज? जानिए ईपीएफओ के नियम

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क 

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

HomePhotos

सेहत

Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

अगर आपको बार-बार सिरदर्द, दौरे या याददाश्त कमज़ोर होने की समस्या है तो आपके लिए ये खबर आंख खोलने वाली है. क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के कुछ संकेतों में ये लक्षण भी शुमार हैं और ये बेहद गंभीर होते हैं. चलिए मस्तिष्क में गांठ बनने के शुरुआती संकेतों को जान लें.

ऋतु सिंह | Sep 14, 2025, 11:52 AM IST

1.क्या होता है ब्रेन ट्यूमर

क्या होता है ब्रेन ट्यूमर
1

ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के भीतर कोशिकाओं का एक असामान्य समूह है जो सौम्य (कैंसर रहित) या घातक हो सकता है. मस्तिष्क में बनने वाले सभी ट्यूमर तेज़ी से या व्यापक रूप से आक्रामक नहीं होते; हालाँकि, खोपड़ी के भीतर की तंग जगहों को देखते हुए, एक छोटा सा ट्यूमर भी मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा डाल सकता है. इसलिए, बेहतर परिणाम के लिए शीघ्र निदान और उपचार आवश्यक है.
 

Advertisement

2.किसी भी उम्र में हो सकता है ब्रेन ट्यूमर

किसी भी उम्र में हो सकता है ब्रेन ट्यूमर
2

ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ कारक इसके होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, विकिरण जोखिम या कैंसर का पारिवारिक इतिहास. लेकिन दुख की बात है कि चेतावनी के संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं और इन्हें माइग्रेन या तनाव जैसी कम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में गलत समझा जाता है. इसलिए जागरूकता बढ़ाना जीवन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है.
 

3.समय पर बीमारी पकड़ आने पर इलाज संभव है

समय पर बीमारी पकड़ आने पर इलाज संभव है
3

स्मृति और दृष्टि से लेकर गति और भावनाओं तक, मस्तिष्क हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है. कोई भी अनियमित वृद्धि इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है. मरीज़ अक्सर तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि लक्षण गंभीर न हो जाएं, लेकिन बीमारी का जल्द पता चलने पर इलाज के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है. यहां ब्रेन ट्यूमर के सात चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:
 

4.लगातार सिरदर्द

लगातार सिरदर्द
4

नियमित सिरदर्द, विशेषकर सुबह के समय या शारीरिक गतिविधि के दौरान, खोपड़ी में असामान्य दबाव का संकेत हो सकता है.
 

TRENDING NOW

5.बेहोशी या दौरा

बेहोशी या दौरा
5

किसी वयस्क में किसी भी नए या अस्पष्टीकृत बेहोशी या दौरे को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए. तत्काल चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक है.
 

6.देखने या सुनने में दिक्कत

देखने या सुनने में दिक्कत
6

जब ट्यूमर मस्तिष्क की कुछ नसों या भागों पर दबाव डालता है, तो इससे धुंधलापन या दोहरी दृष्टि, एक या दोनों कानों में दृष्टि और सुनने की क्षमता में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं.

7.बोलने या याद रखने में कठिनाई

बोलने या याद रखने में कठिनाई
7

शब्दों को खोजने में कठिनाई, सुनने और समझने में कठिनाई, तथा स्मृति हानि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.

8.संतुलन और समन्वय में परिवर्तन

संतुलन और समन्वय में परिवर्तन
8

अस्पष्टीकृत चक्कर आना, संतुलन की समस्या या भद्दापन इस बात का संकेत हो सकता है कि सेरिबैलम (मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो गति का समन्वय करता है) में ट्यूमर इसका कारण है.

9.बेवजह उल्टियां होना

बेवजह उल्टियां होना
9

जठरांत्र संबंधी समस्याओं से स्वतंत्र मतली और उल्टी हाइड्रोसिफ़लस से जुड़ी होती है.
 

10.चिड़चिड़ापन, अवसाद या व्यवहार में परिवर्तन

चिड़चिड़ापन, अवसाद या व्यवहार में परिवर्तन
10

अचानक चिड़चिड़ापन, अवसाद या व्यवहार में परिवर्तन मस्तिष्क में मनोदशा केंद्रों के नियंत्रण को प्रभावित करने वाले ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE