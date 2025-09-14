Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

3 . समय पर बीमारी पकड़ आने पर इलाज संभव है

स्मृति और दृष्टि से लेकर गति और भावनाओं तक, मस्तिष्क हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है. कोई भी अनियमित वृद्धि इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है. मरीज़ अक्सर तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि लक्षण गंभीर न हो जाएं, लेकिन बीमारी का जल्द पता चलने पर इलाज के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है. यहां ब्रेन ट्यूमर के सात चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:

