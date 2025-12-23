Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 

3 . इन दो जिलों में मांस-अंडे की बिक्री पर लगा बैन!

इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू कर दिए हैं. इस आदेश की तरह संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है. प्रभावित इलाकों के 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे, मांस और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. रैपिड रिस्पॉन्स टीमें घर-घर जाकर पक्षियों की जांच कर रही हैं और खेतों को डिसइंफेक्ट (कीटाणुमुक्त) किया जा रहा है.