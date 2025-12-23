Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 

सेहत
Abhay Sharma | Dec 23, 2025, 07:52 PM IST
1.कहां फैला है संक्रमण?
इस वायरस के प्रसार को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है, इसमे अलाप्पुझा जिले में 8 पंचायतों (नेदुमुडी, चेरुथाना, करुवट्टा, कार्तिकपल्ली, अंबलप्पुझा साउथ, पुन्नाप्रा साउथ, थाकाझी और पुरक्कड़) में संक्रमण मिला है.
2.बत्तख पालन करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित
बताया जा रहा है कि यहां बत्तख पालन करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा कोट्टायम जिले के 4 वार्डों (कुरुपंथारा, मंजूर, कल्लूपुरायक्कल और वेलूर) में मुर्गियों और बटेरों में वायरस की पुष्टि हुई है.
3.इन दो जिलों में मांस-अंडे की बिक्री पर लगा बैन!
इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू कर दिए हैं. इस आदेश की तरह संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है. प्रभावित इलाकों के 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे, मांस और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. रैपिड रिस्पॉन्स टीमें घर-घर जाकर पक्षियों की जांच कर रही हैं और खेतों को डिसइंफेक्ट (कीटाणुमुक्त) किया जा रहा है.
4.इन बातों का रखें ध्यान
बता दें कि बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों की बीमारी है, इंसानों में इसका संक्रमण बहुत दुर्लभ है. इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इसके प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से निर्देश जारी किए हैं. इस स्थिति में बीमार या मरे हुए पक्षियों को सीधे हाथ से न छुएं. यदि कहीं पक्षियों की असामान्य मौत दिखे, तो तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करें.
5.बरतें ये सावधानी
ऐसी स्थिति में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खाने से पहले चिकन और अंडे को 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर पकाएं और कच्चे इन्फेक्टेड अंडे का सेवन करने से बचें. चिकन पकाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं. बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने से बचें. सर्दी, खांसी, बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द या गले में दर्द जैसे लक्षण होने पर तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट्स से मिलें.