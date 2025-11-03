FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना कहा- जो विश्व गुरु थे, उन्हें अमेरिका धमका रहा

सेहत

सेहत

डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त

'बिग बॉस 19' के सदस्य और स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे का एविक्शन हो चुका है. दरअसल, प्रणित मोरे डेंगू की चपेट में आ गए हैं. इसलिए उन्हें शो से बाहर कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उम्मीद है कि उन्हें फिर से सीक्रेट रूम में भेजा जा सकता है. प्रेणित की टीम ने उनकी सेहत में सुधार की पुष्टि की है.

Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 02:46 PM IST

1.शॉकिंग था प्रणित मोरे का एविक्शन

शॉकिंग था प्रणित मोरे का एविक्शन
1

कॉमेडियन प्रणित मोरे का एविक्शन फैंस के लिए शॉकिंग था, लोगों को लग रहा था कि उनका एविक्शन हुआ है. पर अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक, ऐसा मेडिकल कारणों से हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें डेंगू होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

2.कितने दिनों में ठीक होता है डेंगू

कितने दिनों में ठीक होता है डेंगू
2

आमतौर पर सही समय पर अगर डेंगू की पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो ठीक होने में एक हफ्ते का समय लग सकता है. हालांकि सामान्य गतिविधियों पर लौटने से पहले पूरी तरह से ठीक होने और थकान से उबरने में 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं. 

3.लक्षणों की शुरुआत

लक्षणों की शुरुआत
3

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके लक्षणों की शुरुआत मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद लक्षण शुरू होते हैं और 2 से 7 दिनों तक रह सकते हैं. डेंगू में अचानक तेज बुखार आ जाता है और यह अक्सर 102 से 104 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है. 

4.क्या हैं लक्षण? 

क्या हैं लक्षण? 
4

इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, खासतौर से आंखों के पीछे तेज दर्द महसूस होता है. इसमें हड्डियों और मांसपेशियों में काफी तेज दर्द होता है. इसके अलावा उल्टी और जी मिचलाना, चकत्ते निकलना, बहुत ज्यादा थकान-कमजोरी लक्षण नजर आते हैं. गंभीर स्थिति में पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बार-बार उल्टी और बेहोशी की समस्या हो सकती है.

5.डेंगू से जल्द रिकवरी के टिप्स 

डेंगू से जल्द रिकवरी के टिप्स 
5

डेंगू से फास्ट रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खानपान का ध्यान रखना, इस स्थिति में हाइड्रेट रहना जरूरी है. इसके लिए भरपूर पानी, फलों का रस, नारियल पानी का सेवन करें. साथ ही ज्यादा से ज्यादा आराम करें और हेल्दी डाइट लें. इस स्थिति में लक्षणों पर नजर रखें और बिना सलाह दवाएं न लें. 

6.इन चीजों से करें परहेज 

इन चीजों से करें परहेज 
6

डेंगू होने पर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स से दूर रहें जो हैवी, मसालेदार या ऑयली हों, क्योंकि ये पेट से जुड़ी परेशानी का कारण बनते हैं. इस दौरान मुश्किल या भारी व्यायाम और शारीरिक गतिविधि से दूर रहें. क्योंकि ये आपकी रिकवरी में रुकावट बन सकती हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

