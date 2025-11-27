दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

यूपी- 46 साल बाद संभल में कुएं की खुदाई, 46 साल पहले हुए दंगे में मारे गए रामशरण के भतीजे ने की थी खुदाई की मांग, अब DM, SP के निर्देश पर खुदाई शुरू हुई | ‘संविधान दिवस’ के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी
सेहत
नितिन शर्मा | Nov 27, 2025, 03:11 PM IST
1.आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी की दवाएं
आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी में भी दवा लेना का समय काफी निर्भर करता है. दवाओं का सही समय पर लेने का इसका स्वास्थ्य पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिरी किस समय दवा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है.
2.आयुर्वेद का सिद्धांत
आयुर्वेद में दवा लेने के सिद्धांत को काल से जोड़ाकर देखा गया है. काल का अर्थ समय से है. ऐसे में माना जाता है कि दिन के पहले पहर यानी सुबह खाली पेट दवा लेना बहुत ज्यादा प्रभावी होता है. इस समय दवा ज्यादा असरकारक होती है. वहीं यह समय आयुर्वेद में कमजोरी की दवा, मस्तिष्क की कमजोरी से जुड़ी दवा और ऑटोइम्यून बीमारी की दवा इसी समय दी जाती है.
3.दूसरा पहर
आयुर्वेद में लंच से पहले दवाओं का सेवन बताया गया है. इस वक्त कफ को कम करने वाली दवाओं का सेवन करने की सलाह दी जाती है. वहीं एलोपैथी में लंच के बाद दवाओं का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है. जिन लोगों को भूख न लगने की परेशानी होती है, उन्हें खाने से पहले दवा लेने की सलाह दी जाती है. ये पाचन से जुड़ी परेशानियों के लिए दवा लेने का सही समय है.
4.तीसरा पहर
डिनर के बाद दवाओं का सेवन करना ज्यादा अच्छा और असरकारक होता है. आयुर्वेद में भी पित्त को शांत करने के लिए रात को सोते समय दवा लेने की सलाह दी जाती है. इस समय शरीर का पित्त बढ़ा रहता है, और गैस, अल्सर, पेट की गर्मी से जुड़ी दवा इसी समय दी जाती है. यह पेट की जलन को शांत करती है.
5.चौथा समय
आयुर्वेद में कुछ दवाओं को रात के खाने यानी डिनर के साथ दी जाती है. यह समय औषधियों और दवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है. इस समय दवा शरीर को सीधा पोषण देती है और खून में घुल जाती है. इस समय शतावरी और अश्वगंधा लेना लाभकारी होता है.
6.पांचवां समय सोने से पहले
वहीं दवा लेने का दिनभर का पांचवां समय दिन का आखिरी हिस्सा है, जब व्यक्ति सोने जाता है. ऐसे में सोने से पहले आयुर्वेद में इसे मरम्मत काल माना गया है. इस समय ली गई दवा शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है. इस समय कब्ज और स्किन से जुड़ी दवाएं लेना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है.
7.एक ही समय पर खाएं दवा
वहीं अगर आपकी कोई भी दवा लंबे समय से चल रही है तो इसे हर दिन एक ही समय पर खाएं. ऐसा करने से दवाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
