FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- 46 साल बाद संभल में कुएं की खुदाई, 46 साल पहले हुए दंगे में मारे गए रामशरण के भतीजे ने की थी खुदाई की मांग, अब DM, SP के निर्देश पर खुदाई शुरू हुई | ‘संविधान दिवस’ के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

HomePhotos

सेहत

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

किसी भी बीमारी में आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाओं का सेवन करना बेहद मायने रखता है. वहीं इससे भी ज्यादा मायने दवा खाने का समय होता है. कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो दवाओं का सही समय ही आधा रोग खत्म कर देते हैं. ऐसे में जानते दवा लेने का सही समय...

नितिन शर्मा | Nov 27, 2025, 03:11 PM IST

1.आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी की दवाएं

आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी की दवाएं
1

आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी में भी दवा लेना का समय काफी निर्भर करता है. दवाओं का सही समय पर लेने का इसका स्वास्थ्य पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिरी किस समय दवा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है.

Advertisement

2.आयुर्वेद का सिद्धांत

आयुर्वेद का सिद्धांत
2

आयुर्वेद में दवा लेने के सिद्धांत को काल से जोड़ाकर देखा गया है. काल का अर्थ समय से है. ऐसे में माना जाता है कि दिन के पहले पहर यानी सुबह खाली पेट दवा लेना बहुत ज्यादा प्रभावी होता है. इस समय दवा ज्यादा असरकारक होती है. वहीं यह समय आयुर्वेद में कमजोरी की दवा, मस्तिष्क की कमजोरी से जुड़ी दवा और ऑटोइम्यून बीमारी की दवा इसी समय दी जाती है.

3.दूसरा पहर

दूसरा पहर
3

आयुर्वेद में लंच से पहले दवाओं का सेवन बताया गया है. इस वक्त कफ को कम करने वाली दवाओं का सेवन करने की सलाह दी जाती है. वहीं एलोपैथी में लंच के बाद दवाओं का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है. जिन लोगों को भूख न लगने की परेशानी होती है, उन्हें खाने से पहले दवा लेने की सलाह दी जाती है. ये पाचन से जुड़ी परेशानियों के लिए दवा लेने का सही समय है.

4.तीसरा पहर 

तीसरा पहर 
4

डिनर के बाद दवाओं का सेवन करना ज्यादा अच्छा और असरकारक होता है. आयुर्वेद में भी पित्त को शांत करने के लिए रात को सोते समय दवा लेने की सलाह दी जाती है. इस समय शरीर का पित्त बढ़ा रहता है, और गैस, अल्सर, पेट की गर्मी से जुड़ी दवा इसी समय दी जाती है. यह पेट की जलन को शांत करती है.

TRENDING NOW

5.चौथा समय

चौथा समय
5

आयुर्वेद में कुछ दवाओं को रात के खाने यानी डिनर के साथ दी जाती है. यह समय औषधियों और दवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है. इस समय दवा शरीर को सीधा पोषण देती है और खून में घुल जाती है. इस समय शतावरी और अश्वगंधा लेना लाभकारी होता है.

6.पांचवां समय सोने से पहले

पांचवां समय सोने से पहले
6

वहीं दवा लेने का दिनभर का पांचवां समय दिन का आखिरी हिस्सा है, जब व्यक्ति सोने जाता है. ऐसे में सोने से पहले आयुर्वेद में इसे मरम्मत काल माना गया है. इस समय ली गई दवा शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है. इस समय कब्ज और स्किन से जुड़ी दवाएं लेना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है.

7.एक ही समय पर खाएं दवा

एक ही समय पर खाएं दवा
7

वहीं अगर आपकी कोई भी दवा लंबे समय से चल रही है तो इसे हर दिन एक ही समय पर खाएं. ऐसा करने से दवाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
MORE
Advertisement
धर्म
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
MORE
Advertisement