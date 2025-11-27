दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

3 . दूसरा पहर

3

आयुर्वेद में लंच से पहले दवाओं का सेवन बताया गया है. इस वक्त कफ को कम करने वाली दवाओं का सेवन करने की सलाह दी जाती है. वहीं एलोपैथी में लंच के बाद दवाओं का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है. जिन लोगों को भूख न लगने की परेशानी होती है, उन्हें खाने से पहले दवा लेने की सलाह दी जाती है. ये पाचन से जुड़ी परेशानियों के लिए दवा लेने का सही समय है.