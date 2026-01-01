Benefits Of Clapping: आपकी ताली में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, 15 मिनट बजाने से मिलेंगे कमाल के फायदे

यूपी के कुशीनगर में हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम युवक ने चाकू मारकर हत्या की, परिवार ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया, आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग | एमपी- इंदौर में दूषित पानी से 9 लोगों की मौत, इंदौर में दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार हुए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से गरमाया माहौल | नए साल पर स्विट्जरलैंड के बार में विस्फोट, धमाके में कई लोगों की मौत की खबर | J&K में LoC के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, सुरक्षाबलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
सेहत
नितिन शर्मा | Jan 01, 2026, 12:02 PM IST
1.ताली बजाने से क्या होते हैं लाभ
दरअसल आयुर्वेद में ताली बजाने को 'कर वादन क्रिया' कहा गया है. इसे क्लैपिंग थेरेपी के रूप में भी देखा जाता है. क्लैपिंग करने से बॉडी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है. आइए जानते हैं ताली बजाने से शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ होता है.
2.ताली में छिपा है दर्जनों बीमारियों का इलाज
हथेलियों का कनेक्शन पूरे शरीर के साथ होता है. हथेलियों में शरीर के सभी महत्वपूर्ण बिंदु मौजूद होते हैं, जो शरीर के कई समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं. हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट ताली बजाना आपको दर्जनों गंभीर बीमारियों से बचा सकता है.
3.ब्लड सर्कुलेशन में होता है सुधार
ताली बजाने से हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव बढ़ता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है. इससे आपकी कलाई, अंगूठे के नीचे, हैंड वैली पॉइंट, इनर गेट पॉइंट और आपके हाथ के अंगूठे के नाखून पर होते हैं. ताली बजाने की प्रक्रिया में इन सभी पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर ढंग से होता है.
4.सेहतमंद रहेगा आपका दिल
ताली बजाने से न सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है. यह आपके हार्ट को भी चुस्त दुरुस्त करता है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. साथ ही दिल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है. बीपी और दिल का जोखिम कम होता है.
5.तनाव से मिलती है मुक्ति
वहीं ताली बजाने से आपका दिल दुरुस्त होने के साथ ही दिमाग भी स्ट्रेस फ्री होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ताली बजाने से तनाव कम होता है. हार्मोन कॉर्टिसोल का प्रॉडक्शन कम होता है. साथ ही मस्तिष्क में 'डोपामाइन' और 'सेरोटोनिन' का लेवल बढ़ जाता है, जो मन को खुश करता है और स्ट्रेस और एंग्जायटी से राहत मिलती है. ये अच्छी नींद लाने में भी सहायक है.
6.दमा और अस्थमा रोगियों के लिए है कारगर
ताली बजाना दमा या अस्थमा के रोगियों के लिए भी बेहद कारगर उपाय है. इससे ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन तेज होात है. मस्तिष्क और फेफड़ों में सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है.इसके साथ ही फेफड़ों के काम करने की क्षमता और भी मजबूती देने में मदद मिलती है. इसके अलावा, ताली बजाने से पाचन और इम्युनिटी भी बूस्ट होती है.
Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)
