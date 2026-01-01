Benefits Of Clapping: आपकी ताली में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, 15 मिनट बजाने से मिलेंगे कमाल के फायदे

6 . दमा और अस्थमा रोगियों के लिए है कारगर

6

ताली बजाना दमा या अस्थमा के रोगियों के लिए भी बेहद कारगर उपाय है. इससे ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन तेज होात है. मस्तिष्क और फेफड़ों में सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है.इसके साथ ही फेफड़ों के काम करने की क्षमता और भी मजबूती देने में मदद मिलती है. इसके अलावा, ताली बजाने से पाचन और इम्युनिटी भी बूस्ट होती है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.