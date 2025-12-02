FacebookTwitterYoutubeInstagram
Uranium in Delhi Groundwater: हवा ही नहीं, दिल्ली का पानी भी 'जहर'! भूजल में सामान्य से अधिक यूरेनियम का स्तर

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

850 ग्राम के ब्रेस्ट इम्प्लांट से भावनात्मक तनाव की शिकार हो गई थी ये एक्ट्रेस, जानें हैवीनेस से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं

राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

सेहत

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

30 दिनों तक रोज़ाना चुकंदर का जूस पीने से कुछ असाधारण स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तो आइए जानते हैं चुकंदर को खाने या इसका जूस पीने से कौन से फायदे मिलते हैं. अगर आप रोज या कम से कम 30 दिनों तक चुकंदर का जूस पीते हैं तो आपको मिलेंगे ये लाभ...

नितिन शर्मा | Dec 02, 2025, 11:45 AM IST

1.पोषक तत्वों का भंडार है चुकंदर का जूस

पोषक तत्वों का भंडार है चुकंदर का जूस
1

चुकंदर का जूस सिर्फ़ ट्रेंड के लिए एक फैंसी ड्रिंक नहीं है, यह प्राकृतिक पोषक तत्वों का भंडार है. अपने प्राकृतिक लाल रंग और प्राकृतिक स्वाद के साथ, यह जूस अपने बेहतरीन स्वास्थ्य लाभों के लिए लोकप्रिय हो रहा है.

2.बॉडी पर दिखते हैं चुकंदर जूस के ये प्रभाव

बॉडी पर दिखते हैं चुकंदर जूस के ये प्रभाव
2

एक महीने तक रोज़ाना चुकंदर पीने से क्या होगा? इसके नतीजे चमकदार त्वचा से लेकर स्वस्थ हृदय तक आपको आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हैरान कर सकते हैं. आइए जानें कि इस रोज़ाना की आदत के 30 दिन आपके शरीर पर क्या असर डाल सकते हैं. 

3.एनर्जी होती है बूस्ट

एनर्जी होती है बूस्ट
3

चुकंदर के रस में प्राकृतिक नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आपकी नसों को ज्यादा आराम और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं. इसका मतलब है कि आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी, आप कम थकेंगे और ऊर्जावान बने रहेंगे. खासकर वर्कआउट या व्यस्त दिनों के दौरान. यहां तक कि बड़े-बड़े एथलीट भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं. हो सकता है कुछ दिनों बाद आप भी ऐसा करना चाहें.

4.ब्लड प्रेशर गिर सकता है

ब्लड प्रेशर गिर सकता है
4

चुकंदर के रस का रक्तचाप पर गहरा प्रभाव पड़ता है. यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों स्तरों को कम करने में मदद करता है, जो आपके हृदय के लिए अच्छी खबर है. यह आपकी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके रक्त प्रवाह में सुधार करता है, जो आपके हृदय के लिए अच्छा है.

5.साफ़, चमकदार त्वचा

साफ़, चमकदार त्वचा
5

चुकंदर के जूस में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर की रक्षा और पोषण करते हैं. ये पोषक तत्व आपके शरीर को अंदर से साफ़ करते हैं और आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. कुछ हफ़्तों के बाद, आपको प्राकृतिक चमक और बहुत कम मुँहासे दिखाई देंगे.

6.बेहतर पाचन

बेहतर पाचन
6

अगर आप पेट फूलने और पेट खराब होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो चुकंदर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. इस जूस में बीटाइन होता है, जो आपके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और भोजन को बेहतर तरीके से पचाकर पाचन को आसान बनाता है. चुकंदर के जूस में फाइबर मौजूद रहता है, जिससे आपका शरीर बेहतर पाचन और नियमित रहने में मदद करता है

7.तेज दिमाग

तेज दिमाग
7

यह आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मज़बूत बनाता है और मस्तिष्क को स्वस्थ व सक्रिय बनाता है. यह साधारण पेय आपके दिमाग को पूरे दिन साफ़, सतर्क और केंद्रित रखने में मदद कर सकता है. यह आपको ज़्यादा तेज़ और केंद्रित महसूस करने में मदद कर सकता है, खासकर जब आप जागते हैं.

8.सूजन से लड़ता है

सूजन से लड़ता है
8

नियमित रूप से चुकंदर का जूस पीने से आपके शरीर में अकड़न और दर्द कम हो सकता है - खासकर जब आप गठिया और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हों.

9.क्या होगा यदि आपका मल या मूत्र लाल हो जाए

क्या होगा यदि आपका मल या मूत्र लाल हो जाए
9

चुकंदर का जूस पीने के बाद आपके पेशाब और मल का रंग मूली जैसा हो सकता है, घबराएँ नहीं, इसे बीटूरिया कहते हैं. यह चुकंदर के लाल रंग की प्रतिक्रिया है और यह पूरी तरह से सामान्य है. चुकंदर का जूस पीने की छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह आपकी एनर्जी को बढ़ाने के साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है. स्किन को साफ़ कर सकता है और आपके दिल को मज़बूत बना सकता है.

