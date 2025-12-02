क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

9 . क्या होगा यदि आपका मल या मूत्र लाल हो जाए

चुकंदर का जूस पीने के बाद आपके पेशाब और मल का रंग मूली जैसा हो सकता है, घबराएँ नहीं, इसे बीटूरिया कहते हैं. यह चुकंदर के लाल रंग की प्रतिक्रिया है और यह पूरी तरह से सामान्य है. चुकंदर का जूस पीने की छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह आपकी एनर्जी को बढ़ाने के साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है. स्किन को साफ़ कर सकता है और आपके दिल को मज़बूत बना सकता है.