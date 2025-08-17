Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 10:44 AM IST
1.बैड कोलेस्ट्रॉल के जोखिम
बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है. इन्हें कम करने और हेल्दी हार्ट के लिए इन 5 चीजों को आहार में शामिल करें.
2.ड्राई फ्रूट्स
हेल्दी नट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता खाने से हेल्दी फैट्स मिलते हैं. यह हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर इनका सेवन कर सकते हैं.
3.फ्रूट्स
फाइबर से भरपूर फूड्स सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और संतरे का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. फलों का सेवन कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छा होता है.
4.सोया प्रोडक्ट्स
टोफू, सोया मिल्क में हाई प्रोटीन होता है. यह नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिल की सेहत को दुरस्त रखते हैं. हार्ट हेल्थ के लिए सोया प्रोडक्ट्स का सेवन अच्छा होता है.
5.डार्क चॉकलेट
डार्क चॉकलेट दिल के लिए अच्छी होती है. यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है. डार्क चॉकलेट में मौजूद गुण रक्त के थक्कों के जोखिम को कम कर हृदय में रक्त परिसंचरण को बेहतर करते हैं.
6.एवोकाडो
एवोकाडो में मोनोअनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होते हैं. इन चीजों को खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम से बचे रहते हैं.
7.Disclaimer
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
