Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन
चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम
Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें
ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...
Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय
कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video
Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट
बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते
नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी'
सेहत
Abhay Sharma | Oct 24, 2025, 06:42 PM IST
1.पहले जान लें क्या हैं किडनी स्टोन के लक्षण?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में बुखार आना, यूरिन में बदबू आना या उसमें बुलबुले दिखना, यूरिन में ब्लड आना, कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, या भयंकर पेट में दर्द होना किडनी में स्टोन होने के संकेत हो सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
2.क्या हैं किडनी स्टोन होने के कारण?
किडनी स्टोन के कारणों में कैल्शियम की ज्यादा दवाइयां खाना, शरीर में पानी की कमी होना, बढ़ती उम्र, एस्ट्रोजन की कमी होना, अनहेल्दी डाइट लेना और लाइफस्टाइल खराब होना शामिल है. ऐसी स्थिति में आपको इन चीजों से बचना चाहिए.
3.आयुर्वेदिक उपचार: खट्टे फल खाएं
किडनी में स्टोन होने पर खट्टे फल जैसे कि मौसमी, आंवला, नींबू, संतरा आदि खाना फायदेमंद साबित होता है. क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो किडनी में स्टोन बनने से रोकती है. इसके अलावा इन फलों को खाने से स्टोन को तोड़ने में मदद मिलती है.
4.आयुर्वेदिक उपचार: कुल्थी दाल खाएं
इसके अलावा इस स्थिति में कुल्थी की दाल का सेवन कर सकते हैं, इससे किडनी स्टोन को ठीक किया जा सकता है और स्टोन के निर्माण को रोका जा सकता है. इस दाल में यूरिन की मात्रा को बढ़ाने और स्टोन को गलाने के गुण मौजूद होते हैं, जिसके सेवन से स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है.
5.आयुर्वेदिक उपचार: इलायची खाएं
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इलायची में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं. इलायची के साथ खरबूजे के बीज और मिश्री को पानी में डालकर उबालें और सुबह-शाम पिएं. इससे पथरी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.
6.आयुर्वेदिक उपचार: पाषाणभेद का पौधा
पाषाणभेद जिसे पत्थरचट्टा या पत्थरचूर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कई आयुर्वेदिक गुण मौजूद होते हैं. इसका उपयोग करने से पथरी के छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने में मदद मिलती है.
7.आयुर्वेदिक उपचार: तुलसी के पत्ते
इसके अलावा तुलसी के पत्तों में कई तरह के आयुर्वेदिक गुण मौजद होते हैं, जिससे किडनी के स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है. इसके लिए आप तुलसी के 5-7 पत्तों को चबाकर खाएं. इससे दर्द में आराम मिलता है और पथरी भी आसानी से निकल जाती है.
Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से