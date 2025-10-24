Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

7 . आयुर्वेदिक उपचार: तुलसी के पत्ते

इसके अलावा तुलसी के पत्तों में कई तरह के आयुर्वेदिक गुण मौजद होते हैं, जिससे किडनी के स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है. इसके लिए आप तुलसी के 5-7 पत्तों को चबाकर खाएं. इससे दर्द में आराम मिलता है और पथरी भी आसानी से निकल जाती है.

Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

