Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

2 . नाक में डालें तेल

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपको सर्दी में जल्दी जल्दी जुखाम होता है. सांस लेने में तकलीफ से लेकर नाक बहने लगती है. ऐसी स्थिति में हर दिन सुबह और शाम के समय नाक के दोनों छिद्रों में तिल का तेल, नारियल का तेल या शुद्ध घी की एक-एक बूंद डालें. इससे नाक की झिल्ली नम रहती है. साथ ही बलगम भी कम बनता है. सांस लेने में आसानी होती है. यह सिरदर्द, साइनस और मानसिक स्पष्टता के लिए भी फायदेमंद होता है.