FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पटियाला में कई स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल | बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई | दिल्लीः बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया | KGMU मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, BNS की धारा 69 के तहत शिकायत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 

इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

HomePhotos

सेहत

Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

सर्दियों का मौसम आते ही कुछ लोगों को जुखाम और नाक बहने की समस्या शुरू हो जाती है. ठिठुरन भरी ठंड और शीतलहर नाक क झिल्ली को सूखा देती है. इसकी वजह से शरीर ज्यादा बलगम बनाकर नाक को नम रखने की कोशिश करता है. इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने से लेकर नाक बहने लगती है.

नितिन शर्मा | Dec 23, 2025, 11:08 AM IST

1.ठंड में फैलता है वायरस

ठंड में फैलता है वायरस
1

ठंड में वायरस आसानी से और तेजी से फैलता है. यही सर्दी जुकाम या एलर्जी की वजह बनता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की नाक बहनी शुरू हो जाती है. उन्हें सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेदिक उपाय इस समस्या से छुटकारा दिल सकते हैं.

Advertisement

2.नाक में डालें तेल

नाक में डालें तेल
2

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपको सर्दी में जल्दी जल्दी जुखाम होता है. सांस लेने में तकलीफ से लेकर नाक बहने लगती है. ऐसी स्थिति में हर दिन सुबह और शाम के समय नाक के दोनों छिद्रों में तिल का तेल, नारियल का तेल या शुद्ध घी की एक-एक बूंद डालें. इससे नाक की झिल्ली नम रहती है. साथ ही बलगम भी कम बनता है. सांस लेने में आसानी होती है. यह सिरदर्द, साइनस और मानसिक स्पष्टता के लिए भी फायदेमंद होता है.

3.इम्यूनिटी होती है मजबूत

इम्यूनिटी होती है मजबूत
3

सुबह और शाम के समय नाक में तेल या घी डालने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. सर्दी-जुकाम का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. इसके साथ ही आप भाप लेना शुरू कर दें. गर्म पानी में अजवाइन, तुलसी की पत्तियां या लौंग डालकर भाप लेने से नाक खुलती है और कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है.

4.हल्दी वाला दूध और काढ़ा है रामबाण

हल्दी वाला दूध और काढ़ा है रामबाण
4

नाक बहने की समस्या में हल्दी वाला दूध पीना भी रामबाण है, क्योंकि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ते हैं. इसके साथ ही अदरक, काली मिर्च और पिप्पली से बना त्रिकटु चूर्ण या फिर इसका काढ़ा पीने से संतुलन बना रहता है. जुखाम जल्दी ठीक होता है. तुलसी की पत्तियां चबाना या शहद के साथ लेना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. गर्म पानी ज्यादा पीना भी नाक को सूखने से बचाता है.

TRENDING NOW

5.सर्दियों में भी रहते हैं हेल्दी

सर्दियों में भी रहते हैं हेल्दी
5

सर्दियों में आयुर्वेद​ के छोटे छोटे उपाय आजमाने से आप दवा से दूर रह सकते हैं. ये बीमारियों को दूर कर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे शरीर बीमारियों से आसानी से लड़ पाता है. 
 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 
इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
MORE
Advertisement
धर्म
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
MORE
Advertisement