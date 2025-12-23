Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

पटियाला में कई स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल | बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई | दिल्लीः बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया | KGMU मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, BNS की धारा 69 के तहत शिकायत
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 23, 2025, 11:08 AM IST
1.ठंड में फैलता है वायरस
ठंड में वायरस आसानी से और तेजी से फैलता है. यही सर्दी जुकाम या एलर्जी की वजह बनता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की नाक बहनी शुरू हो जाती है. उन्हें सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेदिक उपाय इस समस्या से छुटकारा दिल सकते हैं.
2.नाक में डालें तेल
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपको सर्दी में जल्दी जल्दी जुखाम होता है. सांस लेने में तकलीफ से लेकर नाक बहने लगती है. ऐसी स्थिति में हर दिन सुबह और शाम के समय नाक के दोनों छिद्रों में तिल का तेल, नारियल का तेल या शुद्ध घी की एक-एक बूंद डालें. इससे नाक की झिल्ली नम रहती है. साथ ही बलगम भी कम बनता है. सांस लेने में आसानी होती है. यह सिरदर्द, साइनस और मानसिक स्पष्टता के लिए भी फायदेमंद होता है.
3.इम्यूनिटी होती है मजबूत
सुबह और शाम के समय नाक में तेल या घी डालने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. सर्दी-जुकाम का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. इसके साथ ही आप भाप लेना शुरू कर दें. गर्म पानी में अजवाइन, तुलसी की पत्तियां या लौंग डालकर भाप लेने से नाक खुलती है और कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है.
4.हल्दी वाला दूध और काढ़ा है रामबाण
नाक बहने की समस्या में हल्दी वाला दूध पीना भी रामबाण है, क्योंकि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ते हैं. इसके साथ ही अदरक, काली मिर्च और पिप्पली से बना त्रिकटु चूर्ण या फिर इसका काढ़ा पीने से संतुलन बना रहता है. जुखाम जल्दी ठीक होता है. तुलसी की पत्तियां चबाना या शहद के साथ लेना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. गर्म पानी ज्यादा पीना भी नाक को सूखने से बचाता है.
5.सर्दियों में भी रहते हैं हेल्दी
सर्दियों में आयुर्वेद के छोटे छोटे उपाय आजमाने से आप दवा से दूर रह सकते हैं. ये बीमारियों को दूर कर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे शरीर बीमारियों से आसानी से लड़ पाता है.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
