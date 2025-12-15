FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी | बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अब संजय सरावगी संभालेंगे कमान | जॉर्डन के अम्मान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया स्वागत | संजय सरावगी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त, दरभंगा से हैं विधायक | महाराष्ट्रः राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा की, 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे | दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: 'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

HomePhotos

सेहत

Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

सर्दी का मौसम आते ही शरीर में जकड़न के साथ ही स्किन पर दाग धब्बे और सूखापन आना एक आम बात है, लेकिन यह दोनों ही समस्याएं चेहरे से लेकर स्वास्थ्य तक को बिगाड़कर रख देती हैं. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से परेशान हैं तो आयुर्वेद के कुछ छोटे छोटे उपाय आजमाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 15, 2025, 04:14 PM IST

1.आयुर्वेदिक तेल करेगा काम

आयुर्वेदिक तेल करेगा काम
1

अगर आप सर्दी में जकड़न और चेहरे की खराब होती त्वचा से परेशान हैं तो इस आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे लगाने से ही आपकी दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी. यह तेल आपकी स्किन को सिर्फ बाहरी देखभाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर जाकर सही करता है.

Advertisement

2.अरंडी का तेल

अरंडी का तेल
2

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार अरंडी का तेल में औषधिय गुण पाये जाते हैं. यह तेल मन, शरीर और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करता है. यह शरीर में सभी समस्याओं को बैलेंस करने से लेकर मन को शांत रखता है.

3.इन समस्याओं को कर देता है दूर

इन समस्याओं को कर देता है दूर
3

अरंडी के तेल को आयुर्वेद में वात दोष का नाशक तेल बताया गया है. इसे लगाने से रूखापन, जकड़न, थकान और मन को शांत मिलती है. इसके साथ ही यह दर्द को भी खत्म करता है. यही कारण है कि इसका इस्तेमाल स्किन से लेकर बाल, जोड़ों और पाचन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी किया जाता है.

4.सर्दियों में करें अरंडी के तेल की मालिश

सर्दियों में करें अरंडी के तेल की मालिश
4

सर्दियों में अरंडी के तेल की मालिश बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बहुत ही गुणकारी होती है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ ही जकड़न को कम करती है. मांसपेशियों को गहराई से पोषण देकर एनर्जी लौटाती है. इसे नाभि पर लगाने से पाचन में होने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं.

TRENDING NOW

5.कब्ज से लेकर आंतों की कमजोरी करता है दूर

कब्ज से लेकर आंतों की कमजोरी करता है दूर
5

आयुर्वेद में कब्ज को केवल पाचन की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में शुष्कता का संकेत माना गया है. कब्ज पेट और आंतों दोनों को कमजोर कर देती है. इसके लिए गुनगुने पानी में कुछ बूंदे अरंडी के तेल की लेने से आंतों में नमी को बनाए रखने में मदद करता है. यह पेट साफ होने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है.

6.बालों और स्किन के लिए भी है रामबाण

बालों और स्किन के लिए भी है रामबाण
6

अरंडी का तेल बालों और स्किन दोनों के लिए लाभकारी है. तेल में रिकिनोलेइक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें झड़ने से बचाता है. अगर बालों का घनत्व कम हो रहा है तो अरंडी का तेल लाभकारी होगा. यह बालों को मोटा और चमकदार बनाने में मदद करता है. 

7.दाग धब्बे भी होते हैं दूर

दाग धब्बे भी होते हैं दूर
7

चेहरे पर हल्के दाग-धब्बों के लिए अरंडी के तेल को चंदन के फेस पैक के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. इसके साथ ही चेहरे की मालिश भी कर सकते हैं. चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हफ्ते में दो बार तेल से सर्कुलर मोशन में मालिश करें. इससे यह समस्या दूर हो जाएगी.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन
सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस
IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र
IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र
Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी
Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
MORE
Advertisement