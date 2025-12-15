Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी | बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अब संजय सरावगी संभालेंगे कमान | जॉर्डन के अम्मान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया स्वागत | संजय सरावगी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त, दरभंगा से हैं विधायक | महाराष्ट्रः राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा की, 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे | दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 15, 2025, 04:14 PM IST
1.आयुर्वेदिक तेल करेगा काम
अगर आप सर्दी में जकड़न और चेहरे की खराब होती त्वचा से परेशान हैं तो इस आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे लगाने से ही आपकी दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी. यह तेल आपकी स्किन को सिर्फ बाहरी देखभाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर जाकर सही करता है.
2.अरंडी का तेल
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार अरंडी का तेल में औषधिय गुण पाये जाते हैं. यह तेल मन, शरीर और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करता है. यह शरीर में सभी समस्याओं को बैलेंस करने से लेकर मन को शांत रखता है.
3.इन समस्याओं को कर देता है दूर
अरंडी के तेल को आयुर्वेद में वात दोष का नाशक तेल बताया गया है. इसे लगाने से रूखापन, जकड़न, थकान और मन को शांत मिलती है. इसके साथ ही यह दर्द को भी खत्म करता है. यही कारण है कि इसका इस्तेमाल स्किन से लेकर बाल, जोड़ों और पाचन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी किया जाता है.
4.सर्दियों में करें अरंडी के तेल की मालिश
सर्दियों में अरंडी के तेल की मालिश बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बहुत ही गुणकारी होती है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ ही जकड़न को कम करती है. मांसपेशियों को गहराई से पोषण देकर एनर्जी लौटाती है. इसे नाभि पर लगाने से पाचन में होने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं.
5.कब्ज से लेकर आंतों की कमजोरी करता है दूर
आयुर्वेद में कब्ज को केवल पाचन की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में शुष्कता का संकेत माना गया है. कब्ज पेट और आंतों दोनों को कमजोर कर देती है. इसके लिए गुनगुने पानी में कुछ बूंदे अरंडी के तेल की लेने से आंतों में नमी को बनाए रखने में मदद करता है. यह पेट साफ होने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है.
6.बालों और स्किन के लिए भी है रामबाण
अरंडी का तेल बालों और स्किन दोनों के लिए लाभकारी है. तेल में रिकिनोलेइक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें झड़ने से बचाता है. अगर बालों का घनत्व कम हो रहा है तो अरंडी का तेल लाभकारी होगा. यह बालों को मोटा और चमकदार बनाने में मदद करता है.
7.दाग धब्बे भी होते हैं दूर
चेहरे पर हल्के दाग-धब्बों के लिए अरंडी के तेल को चंदन के फेस पैक के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. इसके साथ ही चेहरे की मालिश भी कर सकते हैं. चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हफ्ते में दो बार तेल से सर्कुलर मोशन में मालिश करें. इससे यह समस्या दूर हो जाएगी.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से