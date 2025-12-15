Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

7 . दाग धब्बे भी होते हैं दूर

7

चेहरे पर हल्के दाग-धब्बों के लिए अरंडी के तेल को चंदन के फेस पैक के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. इसके साथ ही चेहरे की मालिश भी कर सकते हैं. चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हफ्ते में दो बार तेल से सर्कुलर मोशन में मालिश करें. इससे यह समस्या दूर हो जाएगी.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.