Tea Lovers ध्यान दें... चाय पीने से पहले करेंगे ये एक काम तो नहीं होगा नुकसान, आयुर्वेद से जानें सही तरीका

3 . 2-3 कप से ज्यादा चाय न पिएं

आयुर्वेद के अनुसार, दिन में 2-3 कप से ज्यादा चाय पीने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करें. इसके अलावा भोजन के तुरंत बाद चाय पीने की आदत भी नुकसान पहुंचाती है. इससे भोजन में मौजूद आयरन और अन्य पोषक तत्व शरीर में सही तरह अवशोषित नहीं होते हैं. रात को सोने से पहले चाय लेने से नींद पूरी नहीं होती और दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है. इसलिए समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि चाय की मात्रा.