Tea Lovers ध्यान दें... चाय पीने से पहले करेंगे ये एक काम तो नहीं होगा नुकसान, आयुर्वेद से जानें सही तरीका

सेहत
Nov 27, 2025
1.सेहत पर क्या असर डालती है चाय?
आयुर्वेद में चाय को तामसिक प्रवृत्ति वाला पेय माना जाता है, यह शरीर और मन की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है. यह पित्त-वात दोष को बढ़ा सकती है. ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी, कब्ज, दिल की धड़कन तेज होना, नींद कम आना और त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं कि चाय पूरी तरह त्याग ही देनी चाहिए, इसे सही तरीके से सही मात्रा में ही पीनी चाहिए.
2.सुबह चाय पीने से पहले करें ये काम
बता दें कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना आयुर्वेद में बिल्कुल उचित नहीं माना गया है. यह जठराग्नि को कमजोर करके गैस, एसिडिटी और पाचन खराब कर सकता है. ऐसे में बेहतर है कि सुबह गुनगुना पानी, शहद-नींबू या सादा पानी लिया जाए और उसके बाद चाय पिया जाए. हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा दूध और चीनी वाली चाय न पिएं, ये कफ बढ़ाती है, इसकी वजह से भारीपन और सुस्ती महसूस होती है.
3.2-3 कप से ज्यादा चाय न पिएं
आयुर्वेद के अनुसार, दिन में 2-3 कप से ज्यादा चाय पीने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करें. इसके अलावा भोजन के तुरंत बाद चाय पीने की आदत भी नुकसान पहुंचाती है. इससे भोजन में मौजूद आयरन और अन्य पोषक तत्व शरीर में सही तरह अवशोषित नहीं होते हैं. रात को सोने से पहले चाय लेने से नींद पूरी नहीं होती और दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है. इसलिए समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि चाय की मात्रा.
4.चाय को कैसे बनाएं हेल्दी?
अगर चाय पीना पसंद है, तो इसे हेल्दी बनाने के कई आयुर्वेदिक तरीके हैं. इसके लिए तुलसी की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, अदरक वाली चाय पाचन सुधारती है, दालचीनी शुगर कंट्रोल में मदद करती है और इलायची पाचन के साथ मुंह की दुर्गंध दूर करती है. ऐसी हर्बल चाय दूध और चीनी के बिना लेना सबसे अच्छा माना जाता है.
5.इन बातों का रखें ध्यान
आप चाहें तो चीनी की जगह शहद या थोड़ा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं. सौंफ वाली चाय एसिडिटी वालों के लिए बढ़िया है और गर्मियों में पुदीने वाली चाय ठंडक और राहत देती है. ध्यान दें चाय के साथ तला-भुना न खाएं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा चाय नहीं देनी चाहिए. इसके अलावा अगर सिरदर्द, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो तो तुरंत चाय कम कर दें. इनपुट--आईएएनएस
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
