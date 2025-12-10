FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
HomePhotos

सेहत

जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन

Antacid Side Effects: पेट-सीने में जलन या खट्टी डकार आते ही अगर आप एंटासिड लेते हैं तो रुकिए, ये दवा आपकी हड्डियों को खोखला करने का काम करती है. इतना ही नहीं कई जरूरी विटामिन ये शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती. कुछ ही मिनटों की राहत देने वाली ये दवा आपको उम्र भर के लिए बीमार कर सकती है.

ऋतु सिंह | Dec 10, 2025, 09:06 AM IST

1.एसिडीटी की दवा होती है खतरनाक

एसिडीटी की दवा होती है खतरनाक
1

बेहद कॉमन और आसानी से मिलने वाली एंटासिड यानी एसिटी को खत्म करने वाली दवा, जिसे लोग बिना सोचे-समझे रोज खा लेते हैं, शरीर को अंदर से गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, यह दवा पेट का एसिड कम करके B12, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पैदा करती है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे लंबे समय तक लेना बेहद हानिकारक है और जरूरत होने पर भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए,

2.एंटासिड देती है तुरंत राहत लेकिन खतरा छुपा है अंदर

एंटासिड देती है तुरंत राहत लेकिन खतरा छुपा है अंदर
2

डॉक्टरों के अनुसार, एसिडिटी और हार्टबर्न के लिए ली जाने वाली दवाएं थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल शरीर में कई खतरनाक बदलाव ला सकता है, ये दवाएं पेट का एसिड काफी कम कर देती हैं, जिससे पाचन आसान लगता है—पर यही चीज आगे चलकर दिक्कतों की जड़ बन जाती है,
 

3.पेट का एसिड होते ही शरीर के पोषक तत्व भी घटने लगते हैं

पेट का एसिड होते ही शरीर के पोषक तत्व भी घटने लगते हैं
3

पेट का एसिड खाना पचाने के साथ-साथ कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स को अवशोषित करने में मदद करता है, लेकिन जब दवाओं के कारण एसिड महीनों तक कम बना रहता है, तो शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से सोख नहीं पाता, डॉक्टर बताते हैं कि इससे सबसे पहले गिरावट आती है.
 

4.विटामिन B12 में कमी होने लगती है

विटामिन B12 में कमी होने लगती है
4

एंटासिड लेने से B12 की कमी होने लगती है. अगर आप रोज इस दवा को लेने के आदी हैं तो आपको चक्कर, कमजोरी, हाथ-पैरों में झुनझुनी, याददाश्त कमजोर
जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. लंबे समय तक दवा लेने वालों में यह कमी ज्यादा देखी जाती है.
 

5.सबसे बड़ा खतरा—हड्डियां हो सकती हैं कमजोर

सबसे बड़ा खतरा—हड्डियां हो सकती हैं कमजोर
5

एंटासिड लगातार लेने से हड्डियों पर असर होने लगता है. ये कमजोर और खोखली हो जाती है क्योंकि कैल्शियम को अवशोषित करने में भी पेट का एसिड महत्वपूर्ण होता है, जब एसिड कम होने लगता है तो कैल्शियम शरीर में घुल नहीं पाता, और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर होकर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देती हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों में और मेनोपॉज़ के बाद की महिलाओं में ये ज्यादा खतरनाक होता है. साथ ही जिन लोगों में  Vitamin D की कमी हो उनके लिए भी जोखिम ज्यादा होता है.

6.मैग्नीशियम बेहद कम होने लगता है

मैग्नीशियम बेहद कम होने लगता है
6

मैग्नीशियम शरीर में मांसपेशियों, हड्डियों और दिल की धड़कन को संभालता है,
इसकी कमी से मांसपेशियों में खिंचाव, कंपकंपी, थकान, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है.

7.किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा

किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा
7

एंटासिड का साइड इफेक्ट उन लोगों में ज्यादा होता है  जो दवा को महीनों/सालों तक ले रहे हैं या जो इसके हाई डोज पर हैं. या जिन्हें पहले से हड्डियों या मिनरल्स की कमी हो. ऐसे लोगों को डॉक्टर समय-समय पर B12, मैग्नीशियम और बोन डेंसिटी की जांच करवाने की सलाह देते हैं.
 

8.कैसे करें सुरक्षित इस्तेमाल?

कैसे करें सुरक्षित इस्तेमाल?
8

डॉक्टरों का कहना है कि ये दवाएं सिर्फ शॉर्ट-टर्म इलाज के लिए ठीक हैं, अगर आप इन्हें रोजाना लेते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर खाएं. लाइफस्टाइल बदलाव करें और तला-भुना और मसालेदार खाना कम करें, खाना खाकर थोड़ा चलें, रात का भोजन जल्दी लें, वजन कंट्रोल में रखें और पानी ज्यादा पिएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

