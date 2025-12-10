जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन

5 . सबसे बड़ा खतरा—हड्डियां हो सकती हैं कमजोर

5

एंटासिड लगातार लेने से हड्डियों पर असर होने लगता है. ये कमजोर और खोखली हो जाती है क्योंकि कैल्शियम को अवशोषित करने में भी पेट का एसिड महत्वपूर्ण होता है, जब एसिड कम होने लगता है तो कैल्शियम शरीर में घुल नहीं पाता, और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर होकर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देती हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों में और मेनोपॉज़ के बाद की महिलाओं में ये ज्यादा खतरनाक होता है. साथ ही जिन लोगों में Vitamin D की कमी हो उनके लिए भी जोखिम ज्यादा होता है.