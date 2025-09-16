क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

1 . क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता (सीवीआई) क्या है

1

क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की नसें रक्त को हृदय तक वापस नहीं ले जा पातीं. हमारे शरीर की नसों में छोटे वाल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में, हृदय की ओर, प्रवाहित करने में मदद करते हैं. लेकिन जब ये वाल्व कमज़ोर या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पैरों में रक्त जमा हो जाता है. इससे पैरों में सूजन, दर्द और त्वचा में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह बीमारी 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में विशेष रूप से आम है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है, खासकर उन लोगों में जो जोखिम वाले कारकों के संपर्क में आते हैं.