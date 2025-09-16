क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय
नितिन शर्मा | Sep 16, 2025, 10:48 AM IST
1.क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता (सीवीआई) क्या है
क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की नसें रक्त को हृदय तक वापस नहीं ले जा पातीं. हमारे शरीर की नसों में छोटे वाल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में, हृदय की ओर, प्रवाहित करने में मदद करते हैं. लेकिन जब ये वाल्व कमज़ोर या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पैरों में रक्त जमा हो जाता है. इससे पैरों में सूजन, दर्द और त्वचा में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह बीमारी 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में विशेष रूप से आम है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है, खासकर उन लोगों में जो जोखिम वाले कारकों के संपर्क में आते हैं.
2.इस रोग के लक्षण क्या हैं?
सी.वी.आई. के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में इन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन समय के साथ ये गंभीर हो सकते हैं.
3.ये हैं लक्षण
पैरों या टखनों में सूजन: विशेष रूप से दिन के अंत में या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद.
पैरों में भारीपन या थकान: ऐसा महसूस होना जैसे पैरों में वजन है.
त्वचा में परिवर्तन: त्वचा का रंग बदलना, मोटा होना, या चमड़े जैसा दिखना.
खुजली या झुनझुनी: पैरों में जलन या बेचैनी.
वैरिकोज वेन्स: नीली-हरी बढ़ी हुई नसें जो त्वचा पर मानचित्र की तरह दिखती हैं.
दर्द या ऐंठन: पैरों में ऐंठन, विशेषकर रात में.
गंभीर मामलों में अल्सर: पैरों पर घाव या अल्सर जिन्हें ठीक होने में समय लगता है.
4.इस रोग के कारण क्या हैं?
सीवीआई के कई कारण हो सकते हैं, इनमें मुख्य रूप से नसों का कमजोर होना है. इसके अलावा लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से यह समस्या हो सकती है. बहुत ज्यादा मोटापा नसों पर दबाव डालता है. इससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) होने से सीवीआई का खतरा बढ़ जाता है.
5.ट्रंप की हालत और मेडिकल जांच
व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप की व्यापक जांच की गई, जिसमें शिरापरक डॉपलर अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक परीक्षण शामिल थे. इन परीक्षणों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) या धमनी रोग जैसी किसी गंभीर स्थिति का कोई सबूत नहीं मिला. उनकी रक्त रिपोर्ट (सीबीसी, सीएमपी, कोएगुलेशन प्रोफाइल) और इकोकार्डियोग्राम सामान्य पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि उनका हृदय स्वस्थ है और उन्हें कोई प्रणालीगत बीमारी नहीं है. डॉ. सीन बारबेबेला ने पुष्टि की है कि ट्रंप का समग्र स्वास्थ्य अच्छा है.
6.उपचार और प्रबंधन
सीवीआई कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह दर्दनाक और जटिल हो सकती है. अच्छी खबर यह है कि जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सीय उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है.