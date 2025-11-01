Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

1 . Tips To Protect Your Eyes During Smog

1

वायु प्रदूषण और स्मॉग केवल फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते है, बल्कि ये हमारी आंखों के लिए भी काफी गंभीर होते हैं. स्मॉग में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक के कण, धूल और हानिकारक गैसें सीधे आंखों के संपर्क में आती हैं. इससे आंखों में जलन, एलर्जी और दीर्घकालिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में, आंखों को जहरीले वातावरण से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है.