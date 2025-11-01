Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

सेहत
Pragya Bharti | Nov 01, 2025, 12:00 PM IST
1.Tips To Protect Your Eyes During Smog
वायु प्रदूषण और स्मॉग केवल फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते है, बल्कि ये हमारी आंखों के लिए भी काफी गंभीर होते हैं. स्मॉग में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक के कण, धूल और हानिकारक गैसें सीधे आंखों के संपर्क में आती हैं. इससे आंखों में जलन, एलर्जी और दीर्घकालिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में, आंखों को जहरीले वातावरण से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है.
2.How does smog affect the eyes
स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्व होते हैं. जब ये कण आंखों की बाहरी परत के संपर्क में आते हैं, तो ये सूखेपन को बढ़ाते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं. इससे आंखों में तेज जलन, खुजली, लालिमा और पानी आने लगता है, जिसे आमतौर पर 'स्मॉग आई सिंड्रोम' भी कहा जाता है.
3.Habit to Wash Your Eyes Frequently
स्मॉग वाले दिनों में आपको 24 घंटों में कई बार अपनी आंखों को साफ करना चाहिए. इसके लिए ठंडे पानी से आंखें धोएं. यह आंखों में जमे हुए प्रदूषक तत्वों और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटाने में मदद करता है. ध्यान रहे इस दौरान आंखों को बहुत जोर से न रगड़ें.
4.Avoid Contact Lenses
जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उन्हें स्मॉग के दौरान इसका उपयोग कम कर देना चाहिए. प्रदूषक कण लेंस पर चिपक सकते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण और गंभीर जलन हो सकती है. ऐसे दिनों में चश्मे का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित होता है.
5.Use of Artificial Tear Drops
स्मॉग के कारण अक्सर आंखें सूखने लगती हैं. इस सूखेपन और जलन से राहत पाने के लिए, डॉक्टर की सलाह पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं. ये ड्रॉप्स आंखों में नमी बनाए रखने में मदद करती हैं. साथ ही, हानिकारक कणों को बाहर निकालने में भी सहायक होती हैं.
6.Use of Anti-Pollution Glasses
घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे या सुरक्षात्मक चश्मे (Protective Eyewear) पहनना सबसे पहला और जरूरी कदम है. ये चश्मे आंखों और हवा के बीच एक रुकावट का काम करते हैं, जिससे हानिकारक प्रदूषक कण सीधे आंखों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और आपी आंखें सुरक्षित रहती हैं.
7.Use Air Purifier
अपने घर और वर्क प्लेस को स्मॉग के प्रभाव से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें. यह हवा से PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को फिल्टर करता है. इससे घर के अंदर की हवा साफ रहती है और आंखों को राहत मिलती है.
8.Contact a Doctor Immediately
यदि आपकी आंखों में लगातार लालिमा, दर्द या दृष्टि में कोई समस्या महसूस हो रही है, तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें. आंखों की किसी भी समस्या को घरेलू उपचार पर निर्भर रहकर नजरअंदाज करना आपके लिए काफी गंभीर साबित हो सकता है.
