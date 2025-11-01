FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली- प्रदूषण के चलते आज नया नियम लागू, आज दिल्ली में BS-3 गाड़ियों की एंट्री बैन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sleeping Tips: तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी

तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई

IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 

ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल

HomePhotos

सेहत

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

Air Pollution Cause Eye Problems: स्मॉग फेफड़ों के साथ-साथ आंखों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है. इससे जलन और एलर्जी हो सकती है. आंखों को सुरक्षित रखने के लिए चश्मा, इसकी नियमित सफाई और डॉक्टरी की सलाह लेना आवश्यक है.

Pragya Bharti | Nov 01, 2025, 12:00 PM IST

1.Tips To Protect Your Eyes During Smog

Tips To Protect Your Eyes During Smog
1

वायु प्रदूषण और स्मॉग केवल फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते है, बल्कि ये हमारी आंखों के लिए भी काफी गंभीर होते हैं. स्मॉग में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक के कण, धूल और हानिकारक गैसें सीधे आंखों के संपर्क में आती हैं. इससे आंखों में जलन, एलर्जी और दीर्घकालिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में, आंखों को जहरीले वातावरण से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है.

Advertisement

2.How does smog affect the eyes

How does smog affect the eyes
2

स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्व होते हैं. जब ये कण आंखों की बाहरी परत के संपर्क में आते हैं, तो ये सूखेपन को बढ़ाते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं. इससे आंखों में तेज जलन, खुजली, लालिमा और पानी आने लगता है, जिसे आमतौर पर 'स्मॉग आई सिंड्रोम' भी कहा जाता है.

3.Habit to Wash Your Eyes Frequently

Habit to Wash Your Eyes Frequently
3

स्मॉग वाले दिनों में आपको 24 घंटों में कई बार अपनी आंखों को साफ करना चाहिए. इसके लिए ठंडे पानी से आंखें धोएं. यह आंखों में जमे हुए प्रदूषक तत्वों और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटाने में मदद करता है. ध्यान रहे इस दौरान आंखों को बहुत जोर से न रगड़ें.

4.Avoid Contact Lenses

Avoid Contact Lenses
4

जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उन्हें स्मॉग के दौरान इसका उपयोग कम कर देना चाहिए. प्रदूषक कण लेंस पर चिपक सकते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण और गंभीर जलन हो सकती है. ऐसे दिनों में चश्मे का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित होता है.

TRENDING NOW

5.Use of Artificial Tear Drops

Use of Artificial Tear Drops
5

स्मॉग के कारण अक्सर आंखें सूखने लगती हैं. इस सूखेपन और जलन से राहत पाने के लिए, डॉक्टर की सलाह पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं. ये ड्रॉप्स आंखों में नमी बनाए रखने में मदद करती हैं. साथ ही, हानिकारक कणों को बाहर निकालने में भी सहायक होती हैं.

6.Use of Anti-Pollution Glasses

Use of Anti-Pollution Glasses
6

घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे या सुरक्षात्मक चश्मे (Protective Eyewear) पहनना सबसे पहला और जरूरी कदम है. ये चश्मे आंखों और हवा के बीच एक रुकावट का काम करते हैं, जिससे हानिकारक प्रदूषक कण सीधे आंखों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और आपी आंखें सुरक्षित रहती हैं.

7.Use Air Purifier

Use Air Purifier
7

अपने घर और वर्क प्लेस को स्मॉग के प्रभाव से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें. यह हवा से PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को फिल्टर करता है. इससे घर के अंदर की हवा साफ रहती है और आंखों को राहत मिलती है.

8.Contact a Doctor Immediately

Contact a Doctor Immediately
8

यदि आपकी आंखों में लगातार लालिमा, दर्द या दृष्टि में कोई समस्या महसूस हो रही है, तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें. आंखों की किसी भी समस्या को घरेलू उपचार पर निर्भर रहकर नजरअंदाज करना आपके लिए काफी गंभीर साबित हो सकता है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Sleeping Tips: तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी
तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी
'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई
'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर Mamta Kulkarni का बयान; विरोध के बाद दी सफाई
IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण
मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE