कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज
जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
Zodiac Signs: कम उम्र में ही खूब पैसा कमाते हैं ये 4 राशि वाले, 7 पुश्त बैठ के खाती है इनका कमाया
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम
सेहत
नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 02:52 PM IST
1.वजन कम करना है जरूरी
वजन कम करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं. हम अपना खाना कम कर देते हैं. जिम, डाइटिंग जैसे कई उपाय करते हैं, लेकिन वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता. आज हम डाइट और एक्सरसाइज के साथ एक और उपाय देखेंगे, जो वजन कम करने में आपकी मदद करेगा.
2.पेट और मेटाबॉलिज्म के लिए होता है अच्छा
आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो आपके पेट और मेटाबॉलिज़्म के लिए अच्छी होती हैं. इनका सेवन करने से आपका खाया हुआ खाना जल्दी पचता है. अगर पाचन क्रिया अच्छी है और आप हेल्दी डाइट लेते हैं, तो वज़न बढ़ने की संभावना कम हो जाती है. आज हम एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जानेंगे, जो आपके शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करेगी.
3.यह पेय वजन कम करने में मदद करेगा
वज़न कम करने के लिए आप हींग और अजवाइन का एक ड्रिंक तैयार कर सकते हैं. इस ड्रिंक को बनाने के लिए, आपको अजवाइन और हींग को पानी में भिगोना होगा. इसे रात भर भिगोना होगा. अगले दिन, खाना खाने के बाद इस पानी को पीना होगा. इससे आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी. आप इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं.
4.यह कैसे लाभदायक है
हींग और अजवाइन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं. जिससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं. यह शरीर की चर्बी कम करने में मदद करता है. यह पेय आपके शरीर में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है.
5.हींग और अजवाइन का पानी पीने के फायदे
शरीर की अतिरिक्त चर्बी को जलाने के अलावा हींग और अजवाइन का पानी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र मज़बूत होता है. यह कफ, गैस और पित्त से छुटकारा दिलाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.