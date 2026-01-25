ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

सेहत
Abhay Sharma | Jan 25, 2026, 01:15 PM IST
1.ABHA ID है डिजिटल हेल्थ पहचान
बता दें कि ABHA ID के तहत मरीजों को एक डिजिटल हेल्थ पहचान मिलेगी, इसमें सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रहेंगे. ये सुविधा इलाज को सरल बनाती है. इससे डॉक्टरों को मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री एक क्लिक में मिल जाती है. इससे पेपरवर्क और फाइलों का बोझ कम होगा.
2.कैसे बनाएं ABHA ID?
ABHA ID बनाने के लिए सबसे पहले https://abha.abdm.gov.in पोर्टल पर जाएं, यहां Generate via Aadhaar का विकल्प चुनें और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से ऑथेंटिकेशन करें.
3.यूनिक ABHA Address बनाएं
इसके बाद एक यूनिक ABHA Address बनाएं (जैसे name@abdm). फिर ABHA Card डाउनलोड करें, यही आपकी डिजिटल हेल्थ पहचान है. Aarogya Setu या Eka Care जैसे हेल्थ ऐप्स से लैब रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल फाइलें लिंक कर सकते हैं.
4.आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड में अंतर ?
कई लोग आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है. आभा कार्ड स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए है. वहीं आयुष्मान कार्ड व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है.
5.नहीं लगता कोई शुल्क
इसके अलावा आभा कार्ड पूरी तरह से मुफ्त है और इसे आप ऊपर बताए गए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करते हुए घर बैठे आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा. इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.