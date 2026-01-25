ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

1 . ABHA ID है डिजिटल हेल्थ पहचान

बता दें कि ABHA ID के तहत मरीजों को एक डिजिटल हेल्थ पहचान मिलेगी, इसमें सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रहेंगे. ये सुविधा इलाज को सरल बनाती है. इससे डॉक्टरों को मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री एक क्लिक में मिल जाती है. इससे पेपरवर्क और फाइलों का बोझ कम होगा.