Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

सेहत
Abhay Sharma | Sep 01, 2025, 04:22 PM IST
1.चीनी से बनाएं दूरी, ये है सबसे बड़ी दुश्मन
चीनी न केवल मिठाइयों तक ही नहीं, बल्कि चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक्ड जूस और यहां तक कि कई “हेल्दी” दिखने वाले डेज़र्ट में भी चीनी छिपी होती है. चीनी कम करने या पूरी तरह बंद करने से कैलोरी कम हो सकता है. इससे इन्सुलिन का स्तर कंट्रोल होता है और पेट की चर्बी कम होती है. यह एक बदलाव वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है.
2.फूड डिलीवरी ऐप्स पर रखें कंट्रोल
खाना ऑर्डर करना आजकल बहुत आसान हो गया है और ज़रूरत से ज़्यादा आसानी कभी-कभी नुकसानदायक बन जाती है. इसकी वजह से देर रात भूख ना लगने पर भी खाना मंगाना, तला-भुना खाना ऑर्डर करना ये आदतें वजन बढ़ाने का काम करती हैं. इसके अलावा जरूरत से ज्यादा फैट और कम न्यूट्रिशन वाला खाना आपके हेल्थ और पॉकेट दोनों पर भारी पड़ सकता है.
3.कम करें बाहर का खाना
रेस्टोरेंट्स का मकसद हेल्दी खाना परोसना नहीं, बल्कि स्वादिष्ट खाना देना होता है और इसी वजह से इसमें ज़्यादा तेल, मक्खन, नमक और चीनी डाली जाती है. ऐसे में इनमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है. इसलिए घर का बना खाना ही खाएं, जो बेहतर कंट्रोल देता है. इससे आप जान पाएंगे कि आप क्या और कितना खा रहे हैं.
4.बफे की बजाय मेनू देखें
बफे में पैसे वसूल करने की सोच से लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं. इतने ऑप्शन देखकर दिमाग भी भ्रमित होता है. वहीं मेनू में आप वही मंगवाते हैं जो आपको चाहिए, इससे ओवरईटिंग कम होती है. इसलिए आपको बफे की बजाय मेनू के अनुसार खाना चुनना चाहिए.
5.जल्दी खाएं रात का खाना
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट तक एक नेचुरल फास्टिंग पीरियड बन जाता है और रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से वज़न कम करने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद मिलती है. रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच 12–14 घंटे का गैप आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.