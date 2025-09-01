Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

1 . चीनी से बनाएं दूरी, ये है सबसे बड़ी दुश्मन

चीनी न केवल मिठाइयों तक ही नहीं, बल्कि चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक्ड जूस और यहां तक कि कई “हेल्दी” दिखने वाले डेज़र्ट में भी चीनी छिपी होती है. चीनी कम करने या पूरी तरह बंद करने से कैलोरी कम हो सकता है. इससे इन्सुलिन का स्तर कंट्रोल होता है और पेट की चर्बी कम होती है. यह एक बदलाव वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है.