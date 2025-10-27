FacebookTwitterYoutubeInstagram
Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

सेहत

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

Seeds For Healthy Heart And Lower Cholesterol: आपके किचन में मौजूद पोषण से भरे कुछ सीड्स हार्ट हेल्थ के लिए वरदान माने जाते हैं. ये हेल्दी सीड्स आपके दिल को नेचुरल तरीके से ताकतवर बनाने के साथ नसों में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) बाहर निकाल सकते हैं... 

Abhay Sharma | Oct 27, 2025, 07:27 AM IST

1.हेल्दी सीड्स, जो बीमारियों का जोखिम करते हैं कम 

हेल्दी सीड्स, जो बीमारियों का जोखिम करते हैं कम 
1

आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डाइट में इन हेल्दी बीजों को शामिल करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या नसों की ब्लॉकेज का जोखिम कम हो सकता है. ये सीड्स नसों में सालों से जमे जिद्दी कोलेस्ट्रॉल का सफाया कर दिल को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाते हैं. 

2.अलसी के बीज (Flaxseeds) को डाइट में करें शामिल

अलसी के बीज (Flaxseeds) को डाइट में करें शामिल
2

इसके लिए डाइट में अलसी के बीज शामिल कर सकते हैं, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल को स्वस्थ रखते हैं और सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर और लिग्नन पेट में जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बाहर निकाल देता है. इन बीजों को हल्का भूनकर पीसकर पाउडर बना लें और रोजाना 1-2 चम्मच दही, दलिया या स्मूदी में मिलाकर खाएं.  

3.चिया सीड्स (Chia Seeds) का करें सेवन

चिया सीड्स (Chia Seeds) का करें सेवन
3

चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA), फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो दिल की बीमारियों का जोखिम कम करते हैं. ये बीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं.  इन बीजों को 1 चम्मच एक गिलास पानी या दूध में रात भर भिगो दें और सुबह खाली पेट या नाश्ते में सेवन करें.

4.कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) का इस तरह करें सेवन

कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) का इस तरह करें सेवन
4

कद्दू के बीज या पेपिटास मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स से भरे होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. ये बीज ब्लड प्रेशर काबू में रखते हैं और फाइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं. इसके लिए भुने हुए कद्दू के बीजों को स्नैक्स के तौर पर खाएं, या फिर सलाद और सूप में ऊपर से डालकर एक हेल्दी क्रंच का आनंद उठाएं. 

5.सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) का करें सेवन

सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) का करें सेवन
5

सूरजमुखी में मौजूद विटामिन-ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह विटामिन-ई कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, जिससे नसों में जमे फैट को कम करने में सहायक होता है. ये खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं. इसे हल्का भूनकर सीधे खाएं और ओट्स, योगर्ट और बेक्ड डिशेज में इस्तेमाल करें.

6.तिल (Sesame Seeds) के बीज हैं फायदेमंद

तिल (Sesame Seeds) के बीज हैं फायदेमंद
6

इसके अलावा सफेद और काले तिल के बीज लिग्नन और फाइटोस्टेरॉल जैसे एंजाइम्स से भरपूर होते हैं और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. तिल का नियमित सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और नसों के लचीलेपन को सुधारता है. इसे भूनकर चटनी या सलाद में डालें, या फिर खाना बनाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करें. 

7.इस बात का रखें ध्यान 

इस बात का रखें ध्यान 
7

इन हेल्दी सीड्स को हर किसी को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, हालांकि इन्हें संतुलित मात्रा में ही खाया जाना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको दिल से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आपको सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. 

