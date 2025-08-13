High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

7 . अरहर की दाल

अरहर की दाल का सेवन करने से यूरिक एसिड, गठिया और जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है. ये दालें हाई यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ा सकती है. इन सभी से परहेज करने में ही भलाई है.