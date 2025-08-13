Twitter
NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान

सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर

Rashifal 13 August 2025: आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल

आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

सेहत

High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं तो इन दालों को खाने से बचें.

Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 06:50 AM IST

1.हाई यूरिक एसिड

हाई यूरिक एसिड
1

खानपान की आदतों के कारण हाई यूरिक एसिड का शिकार हो जाते हैं. कई ऐसी दालें हैं जिनमें हाई मात्रा में प्यूरीन होता है जो यूरिक एसिड का कारण बनता है.

2.इन दालों को न खाएं

इन दालों को न खाएं
2

आपको इन हाई प्यूरीन मात्रा वाली दालों का सेवन करने से बचना चाहिए. वरना इन्हें खाने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या और भी अधिक बढ़ सकती है.

3.मसूर की दाल

मसूर की दाल
3

मसूर की दाल में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन यह यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद नहीं होती है. यह यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है.

4.चने की दाल

चने की दाल
4

चने की दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन और प्यूरीन होता है जो यूरिक एसिड का कारण बनता है. इसलिए हाई यूरिक एसिड के मरीज को चने की दाल खाने से बचना चाहिए.

5.राजमा

राजमा
5

हाई यूरिक एसिड से परेशान मरीज को राजमा नहीं खाना चाहिए. राजमा आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है.

6.काली उड़द

काली उड़द
6

काली उड़द की दाल में प्यूरीन अधिक मात्रा में होता है जो यूरिक एसिड का कारण बनता है. यह जोड़ों में दर्द और सूजन को बढ़ाता है. इसे खाने से परहेज करें.

7.अरहर की दाल

अरहर की दाल
7

अरहर की दाल का सेवन करने से यूरिक एसिड, गठिया और जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है. ये दालें हाई यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ा सकती है. इन सभी से परहेज करने में ही भलाई है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

