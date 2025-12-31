Foods For Weight Loss: सुबह उठते ही खाली पेट खा लें ये 5 फूड्स, वजन कम होने के साथ ही बूस्ट होगी इम्यूनिटी

सेहत
नितिन शर्मा | Dec 31, 2025, 10:17 AM IST
1.सुबह खाली पेट खाने के फायदे
इन फूड्स को खाली पेट खाने से आपका वजन कम हो सकता है. इसके साथ ही पाचन तंत्र बूस्ट होता है. इसके साथ ही बॉडी को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
2.भीगे हुए बादाम और अखरोट
वजन घटाने के लिए फिटनेस कोच दिन की शुरुआत भीगे हुए बादाम और अखरोट से करने की सलाह देते हैं. इनमें भरपूर प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा होती है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है. ये मेवे सुबह के नाश्ते के बाद लगने वाली भूख को कम करने में मदद करते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं.
3.आंवला
खाली पेट बिना चीनी वाला आंवला जल्दी वजन कम करने में फायदेमंद हो सकता है. यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर, पाचन में सुधार करके और भूख को नियंत्रित करके वजन कंट्रोल करने में मदद करता है.
4.ब्राजील नट
ब्राज़ील नट्स सेलेनियम, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, जो इन्हें मेटाबॉलिज्म और तृप्ति के लिए बेहतरीन बनाते हैं. ये थायरॉइड फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, हार्मोन को संतुलित करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं. इन्हें पानी या भीगे हुए बादाम जैसे अन्य हेल्दी विकल्पों के साथ मिलाकर खाएं, इससे आपकी सुबह की शुरुआत दमदार होगी.
5.हल्दी और काली मिर्च का गर्म पानी
खाली पेट हल्दी और काली मिर्च मिलाकर गर्म पानी पीना वजन घटाने का एक बेहतरीन उपाय है. हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और शरीर की संरचना में सुधार हो सकता है.
6.चिया सीड्स का पानी
खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीना वजन कम करने का एक सरल और कारगर उपाय है. यह सीधे तौर पर वसा नहीं जलाता, लेकिन भूख को कम करने और पाचन में सहायक होता है, जिससे कैलोरी की खपत कम होती है.
