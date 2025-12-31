Foods For Weight Loss: सुबह उठते ही खाली पेट खा लें ये 5 फूड्स, वजन कम होने के साथ ही बूस्ट होगी इम्यूनिटी

2 . भीगे हुए बादाम और अखरोट

वजन घटाने के लिए फिटनेस कोच दिन की शुरुआत भीगे हुए बादाम और अखरोट से करने की सलाह देते हैं. इनमें भरपूर प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा होती है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है. ये मेवे सुबह के नाश्ते के बाद लगने वाली भूख को कम करने में मदद करते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं.