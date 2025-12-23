Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

CBI की बड़ी कार्रवाई: इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया ड्रग तस्करी का आरोपी रितिक बजाज | कोडीनयुक्त सिरप मामले में बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | गुरुग्राम- गैंगस्टर सोनू राठी पर बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया | 2007 के उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को राहत, हाई कोर्ट से मिली ज़मानत | दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप
Abhay Sharma | Dec 23, 2025, 01:40 PM IST
1.कार्डियोलॉजिस्ट ने दी ये 5 टेस्ट कराने की सलाह
अमेरिका के एरिजोना स्थित मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. जैक वुल्फसन के मुताबिक, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए हर एडल्ट को ये 5 टेस्ट (Tests to Prevent Heart Attack Risk) जरूर कराने चाहिए.
2.हाई-सेंसिटिविटी सी-रिएक्टिव प्रोटीन
इससे शरीर में सूजन का पता लगाया जा सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब शरीर में सूजन होती है, तो खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस टेस्ट के जरिए सूजन की असली वजह को खोजकर उसे ठीक करने से दिल की बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
3.ओमेगा-3 फैटी एसिड टेस्ट
एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर में जितना ज्यादा ओमेगा-3 का स्तर होगा, खतरा उतना ही कम होगा. हालांकि इसके लिए 'कोरोनरी सीटी स्कैन' या रेडिएशन वाले टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अक्सर अनावश्यक तनाव और दवाइयों का दौर शुरू हो जाता है. इसके लिए ओमेगा-3 का सही स्तर बनाए रखें.
4.Lp(a) टेस्ट
हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, यह एक जेनेटिक लिपिड पार्टिकल टेस्ट है. शरीर में जब इसका स्तर बढ़ा हुआ होता है, तो खतरा भी बढ़ जाता है. बता दें कि इसे दवाओं के बिना भी कंट्रोल किया जा सकता है. पर यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आपका शरीर जेनेटिक रूप से किस स्थिति में है.
5.होमोसिस्टीन टेस्ट
इससे शरीर में विटामिन-बी के स्तर और मिथाइलेशन की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, मिथाइलेशन हार्मोन, ग्लूटाथियोन और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए जरूरी है. इसका बढ़ा हुआ स्तर बताता है कि शरीर में विटामिन-बी की समस्या है. इसे 'बाइसन ऑर्गन कॉम्प्लेक्स' (जिसमें विटामिन-बी का सही अनुपात होता है) के जरिए सुधारा जा सकता है.
6.ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्ट
एक्सपर्ट के मुताबिक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ सकता है. डॉ. वुल्फसन के मुताबिक, क्लिनिक में इसके लिए एक यूरिन टेस्ट की सुविधा देते हैं, जो एक होम टेस्ट किट भी हो सकता है. यह टेस्ट आपकी सेहत में हो रहे सुधार को ट्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है.
