Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

6 . ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्ट

एक्सपर्ट के मुताबिक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ सकता है. डॉ. वुल्फसन के मुताबिक, क्लिनिक में इसके लिए एक यूरिन टेस्ट की सुविधा देते हैं, जो एक होम टेस्ट किट भी हो सकता है. यह टेस्ट आपकी सेहत में हो रहे सुधार को ट्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है.

