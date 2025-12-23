FacebookTwitterYoutubeInstagram
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

Photos

सेहत

सेहत

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

5 Essential Heart Tests: दिल की बीमारियां इन दिनों लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, न केवल उम्रदारज बल्कि कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में अगर हार्ट अटैक के खतरे को कम करना है तो कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह पर ये 5 टेस्ट जरूर करा लें...

Abhay Sharma | Dec 23, 2025, 01:40 PM IST

1.कार्डियोलॉजिस्ट ने दी ये 5 टेस्ट कराने की सलाह

कार्डियोलॉजिस्ट ने दी ये 5 टेस्ट कराने की सलाह
1

अमेरिका के एरिजोना स्थित मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. जैक वुल्फसन के मुताबिक, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए हर एडल्ट को ये 5 टेस्ट (Tests to Prevent Heart Attack Risk) जरूर कराने चाहिए. 

2.हाई-सेंसिटिविटी सी-रिएक्टिव प्रोटीन

हाई-सेंसिटिविटी सी-रिएक्टिव प्रोटीन
2

इससे शरीर में सूजन का पता लगाया जा सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब शरीर में सूजन होती है, तो खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस टेस्ट के जरिए सूजन की असली वजह को खोजकर उसे ठीक करने से दिल की बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं.  

3.ओमेगा-3 फैटी एसिड टेस्ट 

ओमेगा-3 फैटी एसिड टेस्ट 
3

एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर में जितना ज्यादा ओमेगा-3 का स्तर होगा, खतरा उतना ही कम होगा. हालांकि इसके लिए 'कोरोनरी सीटी स्कैन' या रेडिएशन वाले टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अक्सर अनावश्यक तनाव और दवाइयों का दौर शुरू हो जाता है. इसके लिए ओमेगा-3 का सही स्तर बनाए रखें. 

4.Lp(a) टेस्ट

Lp(a) टेस्ट
4

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, यह एक जेनेटिक लिपिड पार्टिकल टेस्ट है. शरीर में जब इसका स्तर बढ़ा हुआ होता है, तो खतरा भी बढ़ जाता है. बता दें कि इसे दवाओं के बिना भी कंट्रोल किया जा सकता है. पर यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आपका शरीर जेनेटिक रूप से किस स्थिति में है. 

5.होमोसिस्टीन टेस्ट

होमोसिस्टीन टेस्ट
5

इससे शरीर में विटामिन-बी के स्तर और मिथाइलेशन की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, मिथाइलेशन हार्मोन, ग्लूटाथियोन और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए जरूरी है. इसका बढ़ा हुआ स्तर बताता है कि शरीर में विटामिन-बी की समस्या है. इसे 'बाइसन ऑर्गन कॉम्प्लेक्स' (जिसमें विटामिन-बी का सही अनुपात होता है) के जरिए सुधारा जा सकता है. 

6.ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्ट

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्ट
6

एक्सपर्ट के मुताबिक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ सकता है. डॉ. वुल्फसन के मुताबिक, क्लिनिक में इसके लिए एक यूरिन टेस्ट की सुविधा देते हैं, जो एक होम टेस्ट किट भी हो सकता है. यह टेस्ट आपकी सेहत में हो रहे सुधार को ट्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है. 

