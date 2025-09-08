5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
सेहत
Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 06:56 PM IST
1.कंजंक्टिवाइटिस, गुलाबी आंख (Conjunctivitis)
गुलाबी आंख, जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है आखों की सबसे आम समस्या है. यह समस्या वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण होती है. इससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होती है, सूजन आ जाती है. यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है.
2.ब्लेफेराइटिस (Blepharitis)
यह संक्रमण पलक के कोने को प्रभावित करता है. यह क्षेत्र सूज जाता है और खुजली होने लगती है. धीरे-धीरे पलक लाल हो जाती है और उस पर पपड़ी जम जाती है. यह संक्रमण बैक्टीरिया और कुछ त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है.
3.स्टाई (Stye)
स्टाई, जिसे आमतौर पर स्टाई कहा जाता है, पलक पर लाल, मवाद से भरा उभार होता है. यह समस्या पलकों के बालों के आधार पर स्थित तेल ग्रंथियों में बैक्टीरिया के कारण होती है. स्टाई को कभी न फोड़ें, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है और आंखों से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
4.कॉर्नियल अल्सर
यह एक गंभीर संक्रमण है, जिसमें आंख के कॉर्निया पर एक सूखा घाव बन जाता है. कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई न करने, बैक्टीरिया, फंगस के कारण यह समस्या हो सकती है. कॉर्नियल अल्सर के कारण दर्द होता है, आंख लाल हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है और आंख प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है. अगर आंख का तुरंत इलाज न किया जाए, तो इस स्थिति में आंख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है.
5.एंडोफथालमिटिस (Endophthalmitis)
यह संक्रमण आंखों का सबसे खतरनाक संक्रमण है. लापरवाही बरतने पर यह अंधेपन का कारण भी बन सकता है. यह आंख के अंदरूनी हिस्सों, जैसे रेटिना और विट्रीअस ह्यूमर, को प्रभावित करता है. चोट लगने या आंखों की सर्जरी के बाद बैक्टीरिया या फंगस आंखों में प्रवेश करने पर यह समस्या हो सकती है.
6.क्यों है खतरनाक?
एंडोफथालमिटिस की स्थिति में आंख लाल हो जाती है, दर्द होता है और दृष्टि कम होने लगती है. यह एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है. तुरंत इलाज न मिलने पर आंखों की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है.