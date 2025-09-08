5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

4 . कॉर्नियल अल्सर

यह एक गंभीर संक्रमण है, जिसमें आंख के कॉर्निया पर एक सूखा घाव बन जाता है. कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई न करने, बैक्टीरिया, फंगस के कारण यह समस्या हो सकती है. कॉर्नियल अल्सर के कारण दर्द होता है, आंख लाल हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है और आंख प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है. अगर आंख का तुरंत इलाज न किया जाए, तो इस स्थिति में आंख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है.