5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

एक्टर आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य से लिया आशीर्वाद, धर्म पर की 6 घंटे चर्चा, गीता को किया नमन

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

सेहत

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

5 Types Of Eye Infection: आंख शरीर के सबसे नाज़ुक अंग होते हैं, आंखों की देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही आंखों की रोशनी तक छीन सकती हैं. आज हम आपको आंखों से जुड़े 5 ऐसे संक्रमण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ सामान्य होते हैं तो कुछ इतने गंभीर होते हैं जो आंखों की रोशनी भी छीन सकते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 06:56 PM IST

1.कंजंक्टिवाइटिस, गुलाबी आंख (Conjunctivitis)

कंजंक्टिवाइटिस, गुलाबी आंख (Conjunctivitis)
1

गुलाबी आंख, जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है आखों की सबसे आम समस्या है. यह समस्या वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण होती है. इससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होती है, सूजन आ जाती है. यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है. 

2.ब्लेफेराइटिस (Blepharitis)

ब्लेफेराइटिस (Blepharitis)
2

यह संक्रमण पलक के कोने को प्रभावित करता है. यह क्षेत्र सूज जाता है और खुजली होने लगती है. धीरे-धीरे पलक लाल हो जाती है और उस पर पपड़ी जम जाती है. यह संक्रमण बैक्टीरिया और कुछ त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है.   

3.स्टाई (Stye)

स्टाई (Stye)
3

स्टाई, जिसे आमतौर पर स्टाई कहा जाता है, पलक पर लाल, मवाद से भरा उभार होता है. यह समस्या पलकों के बालों के आधार पर स्थित तेल ग्रंथियों में बैक्टीरिया के कारण होती है. स्टाई को कभी न फोड़ें, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है और आंखों से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.    

4.कॉर्नियल अल्सर

कॉर्नियल अल्सर
4

यह एक गंभीर संक्रमण है,  जिसमें आंख के कॉर्निया पर एक सूखा घाव बन जाता है. कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई न करने, बैक्टीरिया, फंगस के कारण यह समस्या हो सकती है. कॉर्नियल अल्सर के कारण दर्द होता है, आंख लाल हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है और आंख प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है. अगर आंख का तुरंत इलाज न किया जाए, तो इस स्थिति में आंख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है.   

 

5.एंडोफथालमिटिस (Endophthalmitis)   

एंडोफथालमिटिस (Endophthalmitis)   
5

यह संक्रमण आंखों का सबसे खतरनाक संक्रमण है. लापरवाही बरतने पर यह अंधेपन का कारण भी बन सकता है. यह आंख के अंदरूनी हिस्सों, जैसे रेटिना और विट्रीअस ह्यूमर, को प्रभावित करता है. चोट लगने या आंखों की सर्जरी के बाद बैक्टीरिया या फंगस आंखों में प्रवेश करने पर यह समस्या हो सकती है. 

6.क्यों है खतरनाक? 

क्यों है खतरनाक? 
6

एंडोफथालमिटिस की स्थिति में आंख लाल हो जाती है, दर्द होता है और दृष्टि कम होने लगती है. यह एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है. तुरंत इलाज न मिलने पर आंखों की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें. 

