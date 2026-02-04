ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

3 . अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS)

इसके अलावा एम्स भी कैंसर के इलाज और रिसर्च का मुख्य सेंटर है. यहां हर प्रकार के कैंसर ब्रैस्ट, लंग, ब्लड या प्रोस्टेट आदि का एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए अलग से डॉ. बी. आर अंबेडकर नाम की ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बड़ी बिल्डिंग है. बताते चलें कि इस हॉस्पिटल में फ्री या सरकारी कीमत पर कैंसर की दवाइयां भी मिलती हैं.