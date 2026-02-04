FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हाथापाई जैसी स्थिति बन गई... ‘गद्दार’ कहे जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

हाथापाई जैसी स्थिति बन गई... ‘गद्दार’ कहे जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने SC में खुद पेश की दलील, कहा- बंगाल में चुनाव आयोग नहीं, बंगाल आयोग काम कर रहा

SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने SC में खुद पेश की दलील, कहा- बंगाल में चुनाव आयोग नहीं, बंगाल आयोग काम कर रहा

ललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, सड़क पर फेंकी बोतलें दुकानों में की तोड़फोड़, देखें Video

ललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, सड़क पर फेंकी बोतलें दुकानों में की तोड़फोड़, देखें Video

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...

न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...

2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर 

2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर

HomePhotos

सेहत

ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

World Cancer Day 2026: दुनियाभर में आज यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2026 मनाया जा रहा है, हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना है. इसी कड़ी में आज हम आपको भारत के टॉप 5 कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं.

Abhay Sharma | Feb 04, 2026, 03:41 PM IST

1.टॉप 5 कैंसर हॉस्पिटल 

टॉप 5 कैंसर हॉस्पिटल 
1

भारत में कई ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं. जहां कैंसर का इलाज सस्ते में और अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डॉक्टर्स व मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है. बता दें कि कैंसर की पहचान और इलाज सही समय पर हो जाए तो इससे मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती है. इसलिए इन अस्पतालों के बारे में हर किसी को जान लेना चाहिए. 

Advertisement

2.टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई (Tata Memorial Hospital)

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई (Tata Memorial Hospital)
2

यह अस्पताल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है. सबसे बड़ी बात है यहां  हर साल हजारों मरीजों का नि:शुल्क या कम लागत पर इलाज मुहैया कराया जाता है. यहां रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सभी इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं. यहां रिसर्च, डायग्नॉस्टिक और ट्रीटमेंट, तीनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है.

3.अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS)
3

इसके अलावा एम्स भी कैंसर के इलाज और रिसर्च का मुख्य सेंटर है. यहां हर प्रकार के कैंसर ब्रैस्ट, लंग, ब्लड या प्रोस्टेट आदि का एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए अलग से डॉ. बी. आर अंबेडकर नाम की ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बड़ी बिल्डिंग है. बताते चलें कि इस हॉस्पिटल में फ्री या सरकारी कीमत पर कैंसर की दवाइयां भी मिलती हैं.

4.रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम (RCC)

रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम (RCC)
4

रीजनल कैंसर सेंटर (RCC), तिरुवनंतपुरम यानी दक्षिण भारत का सरकारी कैंसर सेंटर है, यहां डायग्नोसिस (हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन), इलाज (सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी), पेलिएटिव केयर और रिहैबिलिटेशन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है.

TRENDING NOW

5.राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली (Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre)

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली (Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre)
5

अत्याधुनिक PET-CT स्कैन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की सुविधाओं से लैस राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नॉन-प्रॉफिट हॉस्पिटल है. यहां टेलीमेडिसिन और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी चलाए जाते हैं, जिनसे गरीब और दूर-दराज इलाकों के मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके.

6.किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलुरु (Kidwai Memorial Institute of Oncology)

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलुरु (Kidwai Memorial Institute of Oncology)
6

एडवांस क्लिनिकल रिसर्च के साथ-साथ किफायती इलाज के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल दक्षिण भारत का सबसे अच्छा कैंसर सेंटर माना जाता है. यह अपने विशेषज्ञों की टीम के लिए जाना जाता है, जहां पर हर तरह के कैंसर का काफी बेहतरीन इलाज किया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर 
2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर
Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज
Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज
बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा
बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
MORE
Advertisement