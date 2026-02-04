ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

सेहत
Abhay Sharma | Feb 04, 2026, 03:41 PM IST
1.टॉप 5 कैंसर हॉस्पिटल
भारत में कई ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं. जहां कैंसर का इलाज सस्ते में और अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डॉक्टर्स व मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है. बता दें कि कैंसर की पहचान और इलाज सही समय पर हो जाए तो इससे मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती है. इसलिए इन अस्पतालों के बारे में हर किसी को जान लेना चाहिए.
2.टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई (Tata Memorial Hospital)
यह अस्पताल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है. सबसे बड़ी बात है यहां हर साल हजारों मरीजों का नि:शुल्क या कम लागत पर इलाज मुहैया कराया जाता है. यहां रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सभी इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं. यहां रिसर्च, डायग्नॉस्टिक और ट्रीटमेंट, तीनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है.
3.अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS)
इसके अलावा एम्स भी कैंसर के इलाज और रिसर्च का मुख्य सेंटर है. यहां हर प्रकार के कैंसर ब्रैस्ट, लंग, ब्लड या प्रोस्टेट आदि का एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए अलग से डॉ. बी. आर अंबेडकर नाम की ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बड़ी बिल्डिंग है. बताते चलें कि इस हॉस्पिटल में फ्री या सरकारी कीमत पर कैंसर की दवाइयां भी मिलती हैं.
4.रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम (RCC)
रीजनल कैंसर सेंटर (RCC), तिरुवनंतपुरम यानी दक्षिण भारत का सरकारी कैंसर सेंटर है, यहां डायग्नोसिस (हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन), इलाज (सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी), पेलिएटिव केयर और रिहैबिलिटेशन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है.
5.राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली (Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre)
अत्याधुनिक PET-CT स्कैन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की सुविधाओं से लैस राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नॉन-प्रॉफिट हॉस्पिटल है. यहां टेलीमेडिसिन और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी चलाए जाते हैं, जिनसे गरीब और दूर-दराज इलाकों के मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके.
6.किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलुरु (Kidwai Memorial Institute of Oncology)
एडवांस क्लिनिकल रिसर्च के साथ-साथ किफायती इलाज के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल दक्षिण भारत का सबसे अच्छा कैंसर सेंटर माना जाता है. यह अपने विशेषज्ञों की टीम के लिए जाना जाता है, जहां पर हर तरह के कैंसर का काफी बेहतरीन इलाज किया जाता है.
