यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर देंगी ये 3 हरी पत्तियां! आज ही डाइट में करें शामिल

सेहत
Gaurav Barar | May 04, 2026, 10:04 AM IST
1.यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हुई आम
आज के समय में खराब जीवनशैली और असंतुलित खान-पान के कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आम हो गई है. जब शरीर में प्यूरीन नामक प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और किडनी इसे फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह क्रिस्टल्स के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है. इसे गाउट या गठिया की शुरुआत भी माना जाता है.
2.ये हरी पत्तियां करेंगी यूरिक एसिड को नियंत्रित!
अगर आप भी जोड़ों के दर्द और सूजन से परेशान हैं, तो दवाइयों के साथ-साथ प्रकृति उपायों की ओर जाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, हमारे आस-पास ऐसी कई पत्तियां मौजूद हैं जो यूरिक एसिड को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं. यहां ऐसी 3 जादुई हरी पत्तियों के बारे में बताया जा रहा है, जिन्हें डाइट में शामिल कर आप यूरिक एसिड को नियंत्रित कर सकते हैं.
3.धनिया की पत्तियां
धनिया सिर्फ सब्जी का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आता, बल्कि यह एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर है. धनिये की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं.
4.इस्तेमाल का तरीका
धनिया एक डिओरेटिक के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह पेशाब की मात्रा बढ़ाकर शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. मुट्ठी भर धनिये की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें. सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर तेजी से कम होता है.
5.करी पत्ता
करी पत्ता भारतीय रसोई का एक अभिन्न हिस्सा है. इसमें विटामिन A, B, C और E के साथ-साथ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करते हैं. करी पत्ते में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं. यह शरीर में प्यूरीन के पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे नया यूरिक एसिड कम बनता है.
6.करी पत्ता इस्तेमाल करने का तरीका
आप रोजाना सुबह खाली पेट 4-5 ताजे करी पत्ते चबा सकते हैं. इसके अलावा, इसे अपनी दाल या चटनी में नियमित रूप से शामिल करें.
7.पान के पत्ते
शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन पान के पत्ते यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं. रिसर्च के अनुसार, पान के पत्ते शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करते हैं. यह खून को साफ करने और जोड़ों की जकड़न दूर करने में भी सहायक है.
8.कैसे करें पान के पत्ते का सेवन?
एक साफ पान का पत्ता (बिना कत्था या चूना लगाए) रोजाना चबाएं. ध्यान रहे कि इसमें तंबाकू या मीठी सुपारी का प्रयोग बिल्कुल न करें.
9.इन बातों का भी रखें ध्यान
सिर्फ इन पत्तियों के सेवन से ही पूरी तरह लाभ नहीं मिलेगा, आपको अपनी जीवनशैली में भी कुछ बदलाव करने होंगे. दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो सके. रेड मीट, सीफूड, और दालों का सेवन सीमित करें. अधिक मीठा और शराब यूरिक एसिड की समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं.
10.डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए प्रमाणित डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.