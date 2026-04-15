पाम ऑयल का अनियंत्रित विस्तार: भारतीय मेटाबॉलिज्म और जन-स्वास्थ्य के समक्ष एक 'साइलेंट क्राइसिस'

भारतीय भोजन में पाम ऑयल का प्रवेश कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण और उसके बाद की व्यापारिक नीतियों का परिणाम था.

भारत इस समय एक ऐसे खाद्य-संक्रमण (Dietary Transition) के दौर से गुजर रहा है, जहां भुखमरी से अधिक खतरा 'अस्वास्थ्यकर पोषण' से पैदा हो गया है. इस संकट के केंद्र में है- पाम ऑयल (ताड़ का तेल). यह केवल एक सामग्री नहीं, बल्कि भारतीय खाद्य उद्योग की वह आर्थिक धुरी है, जिसने हमारी पारंपरिक रसोई के शुद्ध तेलों को विस्थापित कर दिया है. पाम ऑयल का यह सर्वव्यापी प्रसार भारतीय शरीर क्रिया विज्ञान (Human Physiology) के लिए एक ऐसा 'बायोलॉजिकल मिसमैच' पैदा कर रहा है, जिसके परिणाम आने वाले दशकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ बनेंगे.

कब और कैसे बदला भारत का स्वाद

भारतीय भोजन में पाम ऑयल का प्रवेश कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण और उसके बाद की व्यापारिक नीतियों का परिणाम था. 90 के दशक की शुरुआत तक भारतीय रसोई मुख्य रूप से क्षेत्रीय तिलहनों (सरसों, मूंगफली, नारियल और तिल) पर निर्भर थी. पाम ऑयल का नामोनिशान केवल सरकारी राशन की दुकानों (PDS)तक ही सीमित था.

भारत में पाम ऑयल का वास्तविक 'विस्फोट' 1994 के बाद शुरू हुआ जब खाद्य तेलों के आयात को ओजीएल (Open General Licence) के तहत लाया गया. सस्ते आयातित पाम ऑयल ने घरेलू तिलहन बाजार को ध्वस्त करना शुरू किया. 90 के दशक के मध्य में भारत लगभग 10-15 लाख टन खाद्य तेल आयात करता था. आज यह आंकड़ा बढ़कर 1.4 करोड़ से 1.5 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गया है. इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 60% से 70% के बीच रहती है. भारत अपनी कुल खाद्य तेल जरूरत का लगभग 65% हिस्सा आयात करता है. घरेलू स्तर पर हम केवल 3-4 लाख टन पाम ऑयल का उत्पादन कर पाते हैं, जबकि खपत इसकी तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है.

व्यावसायिक गणित और स्वास्थ्य का समझौता

भारतीय बाजार में पाम ऑयल के प्रभुत्व का कारण पोषण नहीं, बल्कि इसकी 'थर्मल स्टेबिलिटी' और 'लो-कॉस्ट लॉजिस्टिक्स' है. खाद्य उद्योग के लिए पाम ऑयल 'सफेद सोना' है. चूँकि पाम ऑयल अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में काफी सस्ता है इसलिए बिस्कुट, कन्फेक्शनरी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए यह मुनाफे का सबसे बड़ा स्रोत है. इसकी 'थर्मल स्टेबिलिटी' बेजोड़ है इसलिए इसे बार-बार गर्म करने पर भी यह जल्दी खराब नहीं होता, जो इसे 'डीप फ्राइंग' (चिप्स, समोसा, नमकीन) के लिए आदर्श बनाता है. इसके अलावा, यह गंधहीन है, जिससे यह खाद्य पदार्थों के मूल स्वाद में हस्तक्षेप नहीं करता. किंतु, जो तेल औद्योगिक रूप से इतना 'स्थिर' है, वह मानव शरीर के भीतर जाकर मेटाबॉलिक स्थिरता को पूरी तरह ध्वस्त नहीं करता होगा! इस बात पर अभी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए,उतना है नहीं.

भारतीय शरीर की विशिष्टता और पाम ऑयल का घातक प्रभाव

भारतीयों में आनुवंशिक रूप से 'थिन-फैट फेनोटाइप' पाया जाता है. इसका अर्थ है कि हम बाहर से दुबले दिखने के बावजूद आंतरिक अंगों (Visceral organs) के पास वसा जमा करने की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं.

पाम ऑयल का मुख्य घटक पाल्मिटिक एसिड (Palmitic Acid) है. हालाँकि यह अन्य तेलों जैसे नारियल तेल में भी पाया जाता है पर अधिक मात्रा में इस सैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल इंसुलिन रिसेप्टर्स' की संवेदनशीलता को कम कर देता है. यही कारण है कि पाम ऑयल का अधिक सेवन भारतीयों में टाइप-2 मधुमेह और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का प्राथमिक कारण बन गया है, लेकिन हम अभी भी सचेत नहीं हुए हैं क्योंकि सचेत करने वाली जमात अभी भी अपने परिवेश और शरीर को न देखकर वैश्विक रिसर्च के प्रमाणों को ही देखती है. यह ठीक है कि एक बौद्धिक समाज के लिए आवश्यक है कि वह विज्ञापनों के दावों के बजाय स्वतंत्र शोधों के डेटा पर गौर करे परन्तु कभी किसी ने इसके हानिकारक प्रभावों पर बात न कही हो,ऐसा भी नहीं है.

EFSA (यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण) की जांच में पाया गया कि पाम ऑयल को जब औद्योगिक स्तर पर उच्च तापमान (200°C+) पर रिफाइंड किया जाता है, तो इसमें 'ग्लाइसीडोल' और '3-MCPD' जैसे कार्सिनोजेनिक एस्टर बनते हैं, जो सीधे तौर पर कैंसरकारी पाए गए हैं. WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने पाम ऑयल उद्योग की तुलना 'बिग टोबैको' (तंबाकू उद्योग) से की है. शोध पत्र के अनुसार, पाम ऑयल का अत्यधिक सेवन हृदय रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु दर में वृद्धि के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है. The Lancet (लैंसेट) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आहार में 'पाम ऑयल आधारित रिफाइंड फैट्स' की बढ़ती मात्रा ने देश में स्ट्रोक और हार्ट अटैक की उम्र को 10-15 साल कम कर दिया है. MDPI का एक शोध पत्र विस्तार से समझाता है कि पाल्मिटिक एसिड मस्तिष्क के उन हिस्सों में सूजन पैदा करता है जो भूख और तृप्ति को नियंत्रित करते हैं, जिससे वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ता है.

बचपन पर आघात: एक अदृश्य आपातकाल

बच्चों के लिए पाम ऑयल का सेवन किसी 'धीमे जहर' से कम नहीं है. पाम ऑयल बच्चों के शरीर में कैल्शियम के अवशोषण (Calcium Absorption) को 25% से 30% तक कम कर देता है. प्रोग्राम्ड ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है ये. बचपन में ही पाम ऑयल युक्त 'इंस्टेंट नूडल्स', मेयोनीज़ और 'चॉकलेट स्प्रेड्स' का सेवन उनकी कोशिकाओं को भविष्य में स्थायी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्रोग्राम कर देता है. गैर-डेयरी क्रीम, चाय और कॉफी में इस्तेमाल होने वाले पाउडर अक्सर हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल के इमल्शन होते हैं.



पैकेट के पीछे का सच

यदि आप किसी भी पैकेज्ड फ़ूड की सामग्री (Ingredients) सूची को गौर से देखेंगे, तो इन उत्पादों में पाम ऑयल की मात्रा सबसे घातक है, चाहे वो बिस्कुट और कुकीज़ ही क्यों न हों! 'हेल्दी' या 'डाइजेस्टिव' कहे जाने वाले बिस्कुट में भी पाम ऑयल की मात्रा अधिक होती है. नमकीन और भुजिया का भारतीय स्नैक्स बाजार भी लगभग 95% हिस्सा पाम ऑयल में डूबा हुआ है. चॉकलेट और पीनट बटर का स्मूथ टेक्सचर भी इसी से आ रहा है.

नीतिगत सतर्कता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी

पाम ऑयल का संकट केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर नीतिगत संकट है. भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए जिस तरह विदेशों पर निर्भर है, वह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि हमारे स्वास्थ्य की संप्रभुता को भी खतरे में डाल रहा है.

एक जागरूक राष्ट्र के रूप में, हमें अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति, तिल, सरसों, नारियल और मूंगफली जैसे स्थानीय तेलों की ओर वापस लौटना होगा. सरकार को पाम ऑयल युक्त उत्पादों पर 'हाई-फैट' वार्निंग लेबल अनिवार्य करना चाहिए. सस्ता भोजन अंततः बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि उसकी असली कीमत हम अपने और अपने बच्चों के जीवन से चुकाते हैं.

'वोकल फॉर लोकल' का स्वांग और पाम ऑयल का विदेशी मोह

कितनी विडंबना है कि हम एक तरफ तो सड़कों पर 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारे लगाते नहीं थकते, लेकिन जब बात अपनी थाली की आती है, तो हमारा सारा देशप्रेम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पैकेट में बंद होकर पाम ऑयल की नदी में डूब जाता है. हमारे पास सरसों की विरासत थी, नारियल की शुद्धता थी और तिल-मूंगफली का वह पोषण था जिसने हमारी पीढ़ियों को फौलाद बनाया. लेकिन हमने क्या चुना? दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों से निकला वह सबसे सस्ता तेल, जिसे विकसित देश अपने यहाँ 'बायो-फ्यूल' (गाड़ी का ईंधन) बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम उसे बड़े चाव से अपने बच्चों को 'हेल्दी स्नैक्स' बताकर खिला रहे हैं.

गर्व से कहिए कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन सरसों उगाने वाले अपने किसान पर निर्भर होने के बजाय, मलेशिया और इंडोनेशिया की पाम ऑयल लॉबी पर! हम विदेशी भाषा और संस्कृति का तो बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों द्वारा परोसे जा रहे इस और इसके जैसे कई तरह के 'धीमे जहर' को तड़का लगाकर डकार जाते हैं. शायद हमारी 'लोकल' समझ इतनी ही है कि नारे देशी हों और नसें विदेशी कचरे से भरी हों. यह 'वोकल फॉर लोकल' नहीं, बल्कि वह मज़ाक है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां अस्पतालों के बिल भरकर चुकाएंगी.

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