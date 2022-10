Thyroid की परेशानी हो जाएगी दूर, जीवनशैली में तुरंत करें ये 4 बदलाव

थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो दवाओं के साथ जीवनशैली में कुछ बदलाव भी बेहद जरूरी हैं. इनका असर आपको खुद अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में नजर आएगा.

Know how to get rid of thyroid problem