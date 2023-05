अगर किया खाने में Sugar Free चीजों का इस्तेमाल तो जल्दी हो सकती है मौत, पढ़ें ये चौंकाने वाली रिपोर्ट

डब्ल्यूएचओ की रिसर्च के मुताबिक, खाने-पीने की चीजों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अगर मिलाते हैं तो ये आपकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

Sugar Free products can cause you serious health issues