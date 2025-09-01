स्टील, सिरेमिक या कॉपर? खाना बनाने और खाने के लिए सबसे सेहतमंद बर्तन कौन सा है?

कुकिंग और खाने के लिए बर्तन का सही होना बहुत जरूरी माना गया है. लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तनों सेलेकर एल्युमिनियम, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक और नॉन-स्टिक कुकवेयर का ज्यादा यूज करते हैं. लेकिन स्वस्थ जीवनशैली के लिए सही कुकवेयर और डिनरवेयर चुनना ज़रूरी है.

पहले खाना पकाने, परोसने और खाने को स्टोर करने के लिए के लिए मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं लेकिन मॉर्डन समय में मार्केट में कई तरह के यूटेंसिल्स आ चुके हैं. जहां कुछ बर्तनों में औषधीय गुण होते हैं और उनमें पका खाना हेल्दी होता है लेकिन कुछ सेहत के लिए हानिकारक हैं. कैंसर से लेकर कई और बीमारियों का खतरा भी रहता है. ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हेल्थ के लिए कौन से बर्तन बेस्ट हैं.

तांबे के बर्तन- इसमें खाना खाना बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि यह सूर्य और अग्नि से संबंधित है. तांबे की थाली में खाना खाने से अग्नि बढ़ती है जिससे आपकी चयापचय दर में और सुधार होता है. तांबे के बर्तन में खाना खाने के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं:

वजन घटाने में मदद करता है, शरीर को विषमुक्त करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है, हृदय स्वास्थ्य में मदद करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, स्वस्थ त्वचा को पुनर्स्थापित करता है और समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत प्रदान करता है. लेकिन इसमें खट्टी चीजें कभी नहीं बनानी चाहिए.

चांदी के बर्तन- आयुर्वेद चिकित्सा में चांदी का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है. इसमें ऐसे खनिज होते हैं जो मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ते हैं. चांदी की थाली में खाना खाने से आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है. इसमें चाँदी के अर्क होते हैं जो दिमागी शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. ऐसा माना जाता है कि बच्चों को चाँदी के बर्तन में खाना खिलाने से वे स्वस्थ रहते हैं. इसके अलावा, चाँदी के बर्तन से पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि यह पानी को शुद्ध करता है और उसमें मौजूद किसी भी मिलावट से लड़ता है. इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं. इसके अलावा, यह एक गैर-विषाक्त पदार्थ है.

सिरेमिक के बर्तन- इन दिनों सिरेमिक बर्तनों का चलन बहुत बढ़ गया है. बहुत से लोग सिरेमिक बर्तनों में खाना भी पकाने लगे हैं. सिरेमिक मिट्टी को उच्च तापमान पर जलाकर तैयार किया जाता है. सिरेमिक बर्तनों में खाना पकाना एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है क्योंकि इनमें कोई रसायन नहीं होता. सिरेमिक बर्तनों के कई स्वास्थ्य फायदे हैं, जिनमें नॉन टॉक्सिकेशन (सीसा, कैडमियम, PFOA और PTFE मुक्त), धातु का भोजन में रिसाव न होना और भोजन को समान रूप से गर्म करना शामिल है. यह कम वसा वाले भोजन को बढ़ावा देता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ होता है, और खाना पकाने के बाद भोजन को ज़्यादा देर तक गर्म रखता है.

पीतल के बर्तन- पीतल के बर्तन 70% तांबे और 30% जस्ता से बने होते हैं. पीतल के बर्तन में खाना पकाने से भोजन के अधिकतम पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, जिससे खाना पकाने के बाद भी स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह भोजन में रजोगुण को बढ़ाता है. वात और पित्त प्रकृति के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं. साथ ही ये प्राकृतिक रूप से स्वयं कीटाणुरहित होते हैं जो ऑसंक्रामक रोगों से बचाते हैं. खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा बर्तन है. इसमें खाना पकाने या खाने से पेट की जलन और आक्रामकता को शांत होती हैं और स्किन बेहतर होती है. साथ ही हीमोग्लोबिन और प्रतिरक्षा बढ़ाता है. वहीं ये कृमि-संबंधी रोगों के जोखिम को कम करता है और श्वसन रोगों से लड़ता है.

स्टील के बर्तन- भारतीय घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टील के प्लेट और बर्तन टिकाऊ होते हैं. क्या आप जानते हैं, यह खाने के लिए सबसे स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है? स्टील तेल, खाद्य अम्लों और ग्रीस से प्रतिक्रिया नहीं करता. स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. आयरन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में खाना खाने से आपके शरीर को भरपूर आयरन मिलता है. यह हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखता है. इसके अलावा, स्टील रिसाइकिल करने योग्य और लंबे समय तक चलने वाला होता है.

मिट्टी के बर्तन - अर्थन वेयर यानी मिट्टी के बर्तन भी बहुत फायदेमंद होते हैं. इससें खाना भी सोंधी खुशबू के साथ बनता है और खाने में मिट्टी के पोषक तत्व (जैसे आयरन, कैल्शियम) समाहित हो जाते हैं और यह शरीर के पीएच संतुलन बनाए रखता है. मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी आंच पर पकता है, जिससे पोषक तत्वों का क्षरण नहीं होता. ये बर्तन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

