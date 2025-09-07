ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Russia mRNA Lung Cancer Vaccine: रूस की mRNA-आधारित कैंसर वैक्सीन "एंटरोमिक्स" ट्रायल में 100% कारगर साबित हुई है. अब इसके इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है.

Russia mRNA Lung Cancer Vaccine: कैंसर के खिलाफ लड़ाई में रूस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. "एंटरोमिक्स" नाम की mRNA-आधारित वैक्सीन को ट्रायल में बेहद प्रभावकारी और सुरक्षित पाया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने और बड़े ट्यूमर को छोटा करने में कारगर साबित हुई है. खास बात यह है कि इसमें किसी गंभीर दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई और सभी प्रतिभागियों ने इसे अच्छे से सहन किया. अब इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है.

क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफलता पाई

कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज लंबे समय से दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है. लेकिन रूस ने अब इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है. रूसी वैज्ञानिकों ने "एंटरोमिक्स" नाम की mRNA-आधारित कैंसर वैक्सीन तैयार की है, जिसने क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफलता पाई है.

कैंसर मरीजों के लिए गेमचेंजर

दरअसल, यह वैक्सीन कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल की गई तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसका असर अलग है. यह कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर सीधे उन पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है. इससे शरीर के ट्यूमर धीरे-धीरे छोटा होने लगते हैं. अच्छी बात यह है कि यह टीका हर मरीज के लिए अलग-अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे इलाज और अधिक प्रभावकारी हो जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि एंटरोमिक्स का ट्रायल 48 मरीजों पर किया गया था. इस दौरान किसी को भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ और सभी ने इसे अच्छी तरह से सहन किया. इससे यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में यह वैक्सीन कैंसर मरीजों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है.

कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में बेहद असरदार

यह दवा रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजिकल केंद्र और रूसी विज्ञान अकादमी (RAS) के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (EIMB) के सहयोग से विकसित की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस वैक्सीन में चार ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में बेहद असरदार हैं. परीक्षणों में पाया गया कि यह टीका न केवल कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है. यही कारण है कि यह ट्यूमर को बढ़ने से रोकने और कई मामलों में पूरी तरह खत्म करने में सफल रहा.

कैंसर पीड़ितों के लिए नई उम्मीद

इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा जून 2025 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF) में की गई थी. अब ट्रायल की रिपोर्ट का आकलन किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे आम मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह वैक्सीन लाखों कैंसर पीड़ितों के लिए नई उम्मीद बन सकती है.

