Add DNA as a Preferred Source
Headlines

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

सेहत

सेहत

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

What to eat and what not to eat before running?: दौड़ने से पहले क्या खाएं: कुछ लोग सुबह उठकर खाली पेट दौड़ने निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग हल्का नाश्ता करने के बाद दौड़ते हैं. अब सवाल यह है कि दौड़ने से पहले क्या खाना अच्छा रहता है? आइए विशेषज्ञों से इसका जवाब जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 27, 2025, 11:17 AM IST

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

Best Way to Running

Running Se Pehle Kya Khana Chahiye: व्यायाम करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. इससे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है. इसलिए लोग तरह-तरह की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ जिम जाते हैं. जबकि कुछ रोज दौड़ते हैं. दौड़ना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. दौड़ने से शरीर फिट रहता है और आराम मिलता है. हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार, हर दिन कुछ किलोमीटर दौड़ने से हृदय की सेहत बेहतर होती है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है. आपने अक्सर लोगों को सुबह दौड़ते हुए देखा होगा. कुछ लोग सुबह उठकर खाली पेट दौड़ने जाते हैं, जबकि कुछ लोग हल्का नाश्ता करने के बाद दौड़ते हैं. अब सवाल यह है कि दौड़ने से पहले क्या खाना अच्छा होता है? आइए विशेषज्ञों से इसका जवाब जानते हैं.

कुछ लोगों के लिए खाली पेट दौड़ना ठीक हो सकता है. खासकर अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो खाली पेट दौड़ना फ़ायदेमंद हो सकता है. इससे शरीर की चर्बी तेज़ी से बर्न होती है. अगर आप लंबे समय तक दौड़ रहे हैं, तो खाली पेट दौड़ना नुकसानदेह हो सकता है. इससे कमज़ोरी, चक्कर आना या ऊर्जा की कमी हो सकती है. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को खाली पेट नहीं दौड़ना चाहिए.
 
कितना पानी पीना चाहिए रनिंग से पहले?
विशेषज्ञों के अनुसार, दौड़ने से पहले हल्का और ऊर्जा देने वाला भोजन करना चाहिए. केला, दलिया, फल, सूखे मेवे या दही खाकर दौड़ना सबसे अच्छा माना जाता है. ये सभी खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं और पेट को भारी नहीं बनाते. अगर आप दौड़ने से 30 से 60 मिनट पहले कुछ खाना चाहते हैं, तो ये विकल्प बहुत अच्छे हैं. इससे आपका स्टेमिना बना रहेगा और आप जल्दी थकेंगे नहीं. इसके अलावा, दौड़ने से पहले और बाद में पानी पीना बहुत जरूरी है. शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, ताकि दौड़ने के दौरान थकान या डिहाइड्रेशन न हो. दौड़ने से पहले कम से कम 200-300 मिलीलीटर पानी पिएं. ध्यान रखें कि ज्यादा पानी पीने से पेट भारी हो सकता है, इसलिए मात्रा उचित रखें.
  
रनिंग से पहले कब और क्या खाएं? 
दौड़ने से पहले बिल्कुल भी भारी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पेट भारी हो जाएगा और दौड़ते समय परेशानी होगी. दौड़ने से 20-30 मिनट पहले हल्का नाश्ता जैसे एक छोटा केला या मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाना ठीक है. अगर आपके पास ज़्यादा समय है, तो कम से कम 1-2 घंटे पहले खाना बेहतर है, ताकि खाना अच्छे से पच जाए. दौड़ने से पहले हल्का, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला खाना खाना अच्छा होता है. खाली पेट दौड़ना कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं. सही मात्रा में पानी पीना और भारी भोजन से बचना भी ज़रूरी है. सही भोजन से दौड़ने में आपका ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा.

