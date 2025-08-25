Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

Homeसेहत

सेहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

एनसीडब्ल्यू ने ग्रेटर नोएडा की निक्की की दहेज हत्या के मामले में कदम बढ़ाते हुए स्वतः संज्ञान लिया और डीजीपी से केस की पूरी डिटेल मांगी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 25, 2025, 08:38 AM IST

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

 
NCW ने निक्की हत्याकांड का

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में निक्की भट्टी की कथित दहेज हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर तीन दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

निर्देश में मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आह्वान किया गया है. पत्र में पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार और संबंधित सभी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है.आयोग ने निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की आवश्यकता पर बल दिया है तथा निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए.

आयोग ने पुलिस महानिदेशक से तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले रविवार को पुलिस ने मृतक महिला की सास निक्की भाटी को कथित दहेज हत्या के मामले में गिरफ्तार किया. वहीं निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विपिन भाटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि मृतका के पति पर अपनी पत्नी को आग लगाने का आरोप है, जिसकी बाद में मौत हो गई. उस पर निक्की के साथ अक्सर मारपीट करने का भी आरोप है. अस्पताल के बिस्तर पर एएनआई से बात करते हुए, भाटी ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैंने उसे नहीं मारा. वह खुद मर गई." मारपीट के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, "पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है..."

पीड़िता के पिता ने एएनआई को बताया कि वह 70 प्रतिशत जल चुकी थी और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. "जैसे ही मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत वहाँ पहुँच गई. डॉक्टर ने बताया कि वो 70% जल चुकी है. हम उसे सफ़दरजंग अस्पताल ले गए. डॉक्टर ने कहा कि उसे वापस ले जाओ, क्योंकि वो बच नहीं पाएगी. उसे (उसके पति को) फाँसी होनी चाहिए. उनकी शादी 2016 में हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया... उसने 35 लाख रुपए मांगे... उसने अपना काम शुरू किया, और उसका पति उसकी कमाई माँगने लगा. मैं कोर्ट और सीएम से मांग करती हूँ कि उसे फाँसी की सज़ा दी जाए..."

इस बीच, मृतक महिला निक्की भाटी के परिवार ने आज न्याय की मांग को लेकर कासना पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी.

"उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी. वे दहेज की मांग करते रहे; अब उनकी मांगें पूरी हो गई हैं. मैंने अपनी बेटी की शादी परंपरा के अनुसार की है. अब जब मेरी बेटी मर गई है, तो उनकी दहेज की मांग पूरी हो गई है. उन्होंने कार की मांग की और इसके लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया."  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
How To Detect Lung Cancer: 5 सेकंड में फेफड़ों के कैंसर की पहचान कैसे करें, घर पर करें ये आसान टेस्ट
5 सेकंड में फेफड़ों के कैंसर की पहचान कैसे करें, घर पर करें ये आसान टेस्ट
'हीरो तय करते हैं फिल्मों की हीरोइन', Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
Munga wearing Rules: क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE