क्या डायबिटीज़ का इलाज मिल गया है? इस भारतीय विश्वविद्यालय की बड़ी खोज, हरी पत्तियों में मिला शुगर का इलाज

नागालैंड विश्वविद्यालय ने अपनी एक हालिया खोज में प्राकृतिक पौधों में पाए जाने वाले सिनापिक एसिड की पहचान मधुमेह के उपचार के लिए एक प्रभावी औषधीय एजेंट के रूप में की है.

नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिसमें उन्होंने 'सिनापिक एसिड' नामक एक प्राकृतिक पादप यौगिक की पहचान मधुमेह के घावों के उपचार के लिए एक प्रभावी औषधीय एजेंट के रूप में की है. यह खोज 'नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स' नामक एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुई है. डायबिटीज के रोगियों में डायबिटीज के घाव, विशेष रूप से पैर के छाले, एक गंभीर समस्या हैं. ये घाव धीरे-धीरे भरते हैं और न्यूरोपैथी, खराब रक्त संचार, संक्रमण और गंभीर मामलों में अंग-विच्छेदन का कारण बन सकते हैं. इस खोज से ऐसे रोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

सिनापिक एसिड का सेवन

शोध में पाया गया है कि सिनापिक एसिड का मौखिक सेवन डायबिटीज के घावों को तेजी से भरने में मदद करता है. यह यौगिक एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है. जो कई खाद्य पौधों में पाया जाता है.

इसका प्रभाव SIRT1 मार्ग को सक्रिय करके प्राप्त किया जाता है, जो ऊतक की मरम्मत, नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण (एंजियोजेनेसिस) और सूजन नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अध्ययन का नेतृत्व करने वाले नागालैंड विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर ने कहा, "डायबिटीज आज दुनिया की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है. यह घाव भरने में देरी करता है, जिससे संक्रमण और अंग विच्छेदन होता है. मौजूदा सिंथेटिक दवाओं की प्रभावशीलता सीमित है और अक्सर उनके दुष्प्रभाव होते हैं."

प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर ने आगे बताया कि शोध में एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि 20 मिलीग्राम की कम खुराक ज़्यादा असरदार रही, जबकि 40 मिलीग्राम की ज़्यादा खुराक कम असरदार रही. इसे इनवर्टेड डोज़ रिस्पॉन्स कहते हैं, जो भविष्य की दवा रणनीतियों के लिए अहम है.

इस खोज से न सिर्फ़ डायबिटिक फ़ुट अल्सर के इलाज में तेज़ी आएगी, बल्कि यह एक प्राकृतिक, सुरक्षित और सस्ते ओरल ट्रीटमेंट के तौर पर भी उपलब्ध होगा. यह ख़ास तौर पर ग्रामीण और कम संसाधन वाले इलाकों में रहने वाले मरीज़ों के लिए बड़ी राहत होगी.

मेटाबोलिक स्वास्थ्य में होगा सुधार

शोधकर्ताओं ने बताया कि सिनापिक एसिड न केवल घाव भरने में मदद करता है, बल्कि मेटाबोलिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है. अगला चरण एक पायलट क्लिनिकल परीक्षण होगा, ताकि इसके मानव उपयोग की पुष्टि की जा सके. यह खोज भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देती है और मधुमेह के जटिल प्रभावों से निपटने में मददगार साबित हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से