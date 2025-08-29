Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
Life Saving Medicine: घर में हर किसी को रखनी चाहिए ये 4 दवाएं, इमरजेंसी में जान बचा सकती हैं
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?
शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा
इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ
75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
सेहत
4 Life saving medicine can save lives in emergency: क्या आपको पता है कौन सी 4 दवाएं हर घर में होनी ही चाहिए. ये दवाइयां आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं कि इन 4 दवाओं के नाम क्या हैं और इन्हें कब और कैसे लेना है.
Life Saving Therapy: पिछले कुछ वर्षों में हृदय संबंधी समस्याएं तेज़ी से बढ़ी हैं. अगर अचानक दिल का दौरा पड़ जाए, तो ज़्यादातर मामलों में स्थिति गंभीर या जानलेवा हो जाती है. हालाँकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अगर मरीज़ को सही समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दिल का दौरा पड़ने पर हर किसी को शुरुआती प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है. अगर शुरुआत में ही उचित उपचार मिल जाए, तो मरीज़ को चिकित्सा मिलने तक अपनी जान जोखिम में पड़ने से बचाया जा सकता है. इस प्राथमिक उपचार के लिए लोगों को घर पर 4 दवाइयाँ रखनी चाहिए. ये दवाइयाँ आपात स्थिति में जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं.
दिल के दौरे के लक्षण
विशेषज्ञों के अनुसार, हार्ट अटैक आने पर सीने के बाईं ओर तेज़ दर्द होता है. यह दर्द सीने से शुरू होकर बाँह की ओर फैलता है. इस दौरान मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है. घबराहट, पसीना आना और बेचैनी भी महसूस होती है. अगर यह लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए. लेकिन उससे पहले मरीज़ को बिना भूले ये 4 दवाइयाँ देनी चाहिए. ये दवाइयाँ हार्ट अटैक के दौरान मरीज़ की जान बचा सकती हैं.
दिल के दौरे की दवाएं
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हर घर में 4 दवाइयां होनी चाहिए. इनमें एस्पिरिन 325 मि.ग्रा., क्लोपिडोग्रेल 300 मि.ग्रा., एटोरवास्टेटिन 80 मि.ग्रा., सोर्बिटोल 5 मि.ग्रा. शामिल हैं. ये सभी दवाइयां हार्ट अटैक के मरीज़ को दिखाए गए क्रम में दी जानी चाहिए. जिसमें मरीज़ को सीधा लिटाकर उसका सिर ऊपर उठाना चाहिए और दिखाए गए क्रम में उसे गोलियाँ देनी चाहिए. इन दवाओं में से सोर्बिटोल को जीभ के नीचे रखना चाहिए. यह दवा तब भी ली जा सकती है जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप 90/60 से ज़्यादा हो.
7 रूपये की ये राम किट भी रख लें
ऊपर बताई गई दवाएं अगर आपको नहीं मिल रही तो आप राम किट भी रख सकते हैं. ये एक आपातकालीन दवा किट है जो हार्ट अटैक आने की स्थिति में तत्काल राहत दे ती है. इस दवा से आपको इतना वक्त मिल जाता है कि आप अस्पताल मरीज को ले जा सकें. इन तीन दवाओं में इकोस्प्रिन (रक्त को पतला करने वाली), रोसुवास्टेटिन (कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए), और सोरबिट्रेट (हृदय के बेहतर कार्य के लिए), जिसकी कीमत लगभग ₹7 है.
ध्यान रखें ये बात
एक बात याद रखें कि ये दवाइयां केवल तभी दी जानी चाहिए जब हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दें और ये दवाइयाँ देने के बाद भी मरीज़ को अस्पताल ले जाना पड़े. ये दवाइयाँ हार्ट अटैक का पूरा इलाज नहीं हैं. ये दवाइयाँ प्राथमिक उपचार के तौर पर काम करेंगी. जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ या दिल के मरीज़ हैं, उन्हें ये दवाइयाँ ख़ास तौर पर रखनी चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.