Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

सुबह बिस्तर से उठते ही न करें ये गलतियां, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

Homeसेहत

सेहत

सुबह बिस्तर से उठते ही न करें ये गलतियां, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

आयुर्वेद के अनुसार, सुबह का समय सूर्योदय काल का है, जब मन और मस्तिष्क सबसे शांत रहते हैं. इसी समय नकारात्मक सोच या तनाव में डूबना हमारी मानसिक ऊर्जा को कम करता है.

रईश खान

Updated : Dec 23, 2025, 11:44 PM IST

सुबह की अच्छी शुरुआत पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी देती है, इसलिए आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का कहना है कि सुबह उठते ही सही आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी पी लेते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं, या मोबाइल में बिजी हो जाते हैं. लेकिन ये आदतें धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं.

आयुर्वेद के अनुसार, सुबह का समय सूर्योदय काल का है, जब मन और मस्तिष्क सबसे शांत रहते हैं. इसी समय नकारात्मक सोच या तनाव में डूबना हमारी मानसिक ऊर्जा को कम करता है. विज्ञान भी कहता है कि लगातार सुबह तनाव में रहना हार्मोन को असंतुलित कर सकता है, जिससे नींद और पाचन पर असर पड़ता है. इसलिए अगले दिन की तैयारी रात में कर लेना सुबह को तनाव-मुक्त बनाता है.

सुबह नाश्ता करना जरूरी

बहुत लेगों की देर से उठने की आदत होती है. जिसकी वजह से वह नाश्ता मिस कर देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, नाश्ता शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति को जगा देता है और शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. विज्ञान भी कहता है कि नाश्ता छोड़ने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और यह मोटापा, कमजोरी और ब्लड शुगर की समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए सुबह में हल्का और पोषक नाश्ता, जैसे दलिया, दही, फल और हल्का प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है.

सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी पर ध्यान लगाना. आयुर्वेद में इस आदत को मन को अशांत करने वाला बताया गया है. विज्ञान कहता है कि सूरज की रोशनी और ताजगी के समय स्क्रीन के सामने बैठना आंखों और मस्तिष्क के लिए हानिकारक है. इसलिए उठते ही थोड़ी देर मेडिटेशन, ध्यान, या किताब पढ़ना दिमाग को शांत करता है और नई चीजें सीखने में मदद करता है.

एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप

बिना वार्म-अप के व्यायाम करना भी गलत है. कई लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर भारी वजन उठाना या तेज दौड़ लगाना अच्छा है. आयुर्वेद में यह मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है.

विज्ञान भी मानता है कि नींद के दौरान मांसपेशियां थोड़ी अकड़ जाती हैं, इसलिए धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग, हल्की योग और वार्म-अप करना जरूरी है. इसके बाद ही आप कार्डियो या अन्य व्यायाम शुरू करें, ताकि शरीर को चोट न लगे और ऊर्जा बढ़े.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

