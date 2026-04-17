लिवर सिरोसिस होने पर शरीर में दिखाई दे सकते हैं ये 5 लक्षण, डॉक्टर से जानें बचाव के आसान तरीके

Liver Cirrhosis Symptoms: लिवर सिरोसिस का खतरा आजकल काफी तेजी से बढ़ता दिख रहा है. इसके कुछ 'साइलेंट लक्षण होते हैं, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. इसका पता आपको धीरे-धीरे ही चल पाता है आइए आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं.

Liver Cirrhosis Symptoms: लिवर सिरोसिस का खतरा आजकल लोगों में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. कुछ लोगों को इसके लक्षणों का पता ही नहीं चल पाता है और लिवर धीरे-धीरे खराब होता चला जाता है. इसको लिवर के आखिरी स्टेज ही माना जाता है. कई लोगों के मन में इसको लेकर कई तरह-तरह के सवाल उठते हैं जब इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, तो शरीर में कई तरह-तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लग जाते हैं इसलिए आज आपको कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताते हैं.



क्या है लिवर सिरोसिस?

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में उन्होने बताया है कि लिवर सिरोसिस होने का मतलब ये है कि आपका लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया है और इस दौरान आपको कई तरह-तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. इसके कुछ लक्षण भी हैं, जिसको पहचानकर आप डॉक्टर से सलाह लें.



लिवर सिरोसिस के लक्षण

1. सूजन आना

अगर आपका लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया है, तो इसको लिवर सिरोसिस माना जाता है. इसके लक्षण ये होते हैं कि आपके शरीर, पैरों में सूजन आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है.



2. स्किन और आंखें पीली

लिवर सिरोसिस का खतरा अधिक बढ़ जाने पर आपकी स्किन और आंखें पीली नजर आने लगती है. कुछ लोग इसको कोई और बीमारी समझ लेते हैं लेकिन आपको ये काफी ज्यादा नजर आने लगा है, तो आपको तुरंत बिना कुछ सोचे-समझे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए.



3. प्लेटलेट्स कम

अगर आपका लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया है और आपकी प्लेटलेट्स भी काफी ज्यादा कम हो गई है, तो इस स्थिती में मसूड़ों से खून और शरीर में बैंगनी निशान पड़ने लग जाते हैं.



4. थकान

लिवर सिरोसिस होने पर आपका शरीर काफी ज्यादा थका-थका महसूस होने लगेगा और आपको बिना काम किए भी थकान रहेगी. अगर आपके साथ ये लगातार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए.



5. खून की उल्टी

अगर आपका लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया है, तो आपको खून की उल्टी होना शुरू हो सकती है, जो खतरनाक साबित हो सकता है.



लिवर सिरोसिस से बचाव के तरीके

लिवर सिरोसिस से बचाव के लिए आपको अपने खान-पान को सही रखने की जरूरत है. आपको जंक फूड ना खाकर हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए. शराब का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है. अपने वजन को भी कम रखने की सलाह दी जाती है. नींबू पानी-लहसुन का सेवन आपको करना चाहिए, ये लिवर की गंदगी को हटाकर सफाई करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.



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