क्या आपको पता है कि किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के घर आपको ये 5 चीज़ें कभी नहीं दिखेंगी, क्यों?

स्किन विशेषज्ञ कोमल, स्वच्छ और विज्ञान-समर्थित उत्पादों पर भरोसा करते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और ये कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचते हैं. क्या हैं ये चीजें चलिए जानें.

सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्किन और बालों के लिए अच्छे नहीं होते. कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें लंबे समय में चुपके से स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और स्किन विशेषज्ञों से बेहतर कौन बता सकता है कि क्या इस्तेमाल करें और क्या नहीं? दिल्ली के गारेकर्स एमडी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक की डिजिटल क्रिएटर और जानी-मानी स्किन विशेषज्ञ डॉ. गुरवीन वरैच ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार पोस्ट शेयर की है, जिसमें रोज़मर्रा की 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो शायद ही आपके घर में दिखाई देंगी.

उनके अनुसार लूफा बैक्टीरिया के प्रजनन का स्थान है, प्लास्टिक की कंघी संवेदनशील स्कैल्प को परेशान करती है, ब्लैकहेड्स को लक्षित करने वाली नाक की पट्टियां स्किन की बाधा को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं, मेकअप वाइप्स सबसे टिकाऊ विकल्प नहीं हैं, और एंटी-हेयरफॉल शैंपू एक बड़े घोटाले के अलावा कुछ नहीं हैं.



कॉस्मेटिक-डर्मेटोलॉजी इन 5 चीजों से स्किन को बचाने की सलाह देते हैं



1. लूफा

लूफ़ा एक अच्छा एक्सफ़ोलिएटर लग सकता है, लेकिन स्किन विशेषज्ञ इससे बचते हैं क्योंकि यह बैक्टीरिया और मृत स्किन कोशिकाओं को फँसा सकता है, जिससे मुँहासे और संक्रमण हो सकते हैं. यह स्किन की सतह को खरोंचता भी है और प्राकृतिक परत को नुकसान पहुँचाता है. इसके बजाय, वे मृत कोशिकाओं को धीरे से हटाने के लिए एक मुलायम माइक्रोफ़ाइबर वॉशक्लॉथ या लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड युक्त हल्के रासायनिक एक्सफ़ोलिएंट का उपयोग करते हैं.

2. प्लास्टिक कंघी

प्लास्टिक की कंघी स्थैतिकता पैदा कर सकती हैं और घर्षण के कारण बाल तोड़ सकती हैं. इनके नुकीले किनारे भी स्कैल्प को नुकसान पहुँचाते हैं. स्किन विशेषज्ञ चौड़े दांतों वाली लकड़ी या कार्बन वाली कंघी पसंद करते हैं जो स्थैतिकता को कम करती हैं, प्राकृतिक तेलों को समान रूप से वितरित करती हैं और बालों का झड़ना रोकती हैं.

3. नाक के लिए ब्लैकहेड्स पट्टियां

नाक की पट्टियाँ ब्लैकहेड्स तो हटाती ही हैं, साथ ही स्वस्थ स्किन कोशिकाओं और प्राकृतिक तेलों को भी हटा देती हैं. बार-बार इस्तेमाल से रोमछिद्रों में जलन और लालिमा हो सकती है. स्किन विशेषज्ञ सैलिसिलिक एसिड-आधारित क्लींजर या क्ले मास्क से कोमल एक्सफोलिएशन पसंद करते हैं जो स्किन को बिना नुकसान पहुँचाए रोमछिद्रों को खोल देता है.

4. मेकअप वाइप्स

मेकअप वाइप्स सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन उनमें आमतौर पर अल्कोहल और सुगंध होती है जो स्किन को रूखा और परेशान करती है. ये रोमछिद्रों को पूरी तरह से साफ़ भी नहीं करते. स्किन विशेषज्ञ मेकअप को पूरी तरह और सुरक्षित रूप से हटाने के लिए माइसेलर वॉटर, तेल से डबल क्लींजिंग रूटीन और सौम्य फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं.



5. एंटी-हेयरफॉल शैम्पू

कई एंटी-हेयरफॉल शैंपू में कठोर सल्फेट और सिलिकॉन होते हैं जो समय के साथ बालों को नुकसान पहुँचाते हैं. इसके बजाय, स्किन विशेषज्ञ बायोटिन, कैफीन या पेप्टाइड्स जैसे तत्वों वाले सौम्य, सल्फेट-मुक्त शैंपू की सलाह देते हैं, और स्थायी परिणामों के लिए आहार और तनाव के स्तर की जाँच करने की सलाह देते हैं.

