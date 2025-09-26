डायबिटीज मरीजों को खाना ही नहीं, पानी पीने के समय का भी रखना चाहिए ध्यान, जानें क्या है सही टाइम

डायबिटीज मरीजों की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो जाती है. ऐसे में अगर वो बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

डायबिटीज एक क्रॉनिकल और लाइलाज बीमारी है. इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. डायबिटीज होने पर व्यक्ति को मौसम से लेकर खानपान का बेहद ध्यान रखना पड़ता है. सेहत को सही बनाये रखने के लिए पर्याप्त रूप से पानी पीना जरूरी है, लेकिन इसके भी समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसकी अनदेखी करने या देरी पर व्यक्ति को डिहाइड्रेशन से लेकर हाई ब्लड शुगर का सामना करना पड़ सकता है, जो डायबिटीज मरीज के लिए खतरा साबित होता है. इसकी वजह डायबिटीज मरीजों की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो जाती है. ऐसे में अगर वो बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज मरीजों को कितना और कब कब पानी जरूर पीना चाहिए.

सुबह खाली पेट

डायबिटीज मरीजों को सुबह उठते ही नाश्ते से पहले कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए. पानी नॉर्मल या हलका गुनगुना होना चाहिए. इससे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसके साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है.

खाना खाने से आधा घंटा पहले

अगर आप डायबिटीज मरीज हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और रात का डिनर शुरू करने से करीब आधे घंटे पहले पानी पी लें. ऐसा करने से पाचन बेहतर होता है. ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक नहीं हो पाता है. इसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. इसके साथ ही खाना खाने से पहले पानी भूख कंट्रोल करके ओवरईटिंग से भी बचाता है.

खाना खाने के 1 घंटे बाद

डायबिटीज मरीजों को खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं ​पीना चाहिए. यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है. इससे समस्याएं पैदा हो सकती है. इसलिए खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए. इससे ब्लड शुगर अवशोषण बेहतर होता है.

हर दिन पिएं कम से कम 3 लीटर पानी

डायबिटीज मरीजों को हर दिन कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए. हालांकि हार्ट या किडनी के मरीजों को पानी की यह मात्रा अलग हो सकती है. उन्हें इसका परामर्श डॉक्टर से जरूर लेना चाहिए. वहीं डायबिटीज मरीजों को हर 1 से 2 घंटे के बीच दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए. इससे डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

